Volatiler Freitag für den DAX?

1. Plug Power (WKN A1JA81)

Meistgehandelter Wert ist neben einiger anderer Wasserstoff-Aktien wie Nel ASA oder Ballard Power vor allem die amerikanische Plug Power. Die Wasserstoff-Aktien zeigen sich heute mit weniger starken Kursausschlägen, nachdem es in den vergangenen Handelstagen teils deutlich in den negativen Bereich ging. Die Papiere von Plug Power notieren am Vormittag nach einem schwachen Handelsstart aber wieder im Plus.



2. Varta (WKN A0TGJ5)

Ebenfalls rege gehandelt werden auch die Papiere des Batterie-Herstellers Varta. Nachdem das Unternehmen gestern Zahlen vorgelegt hatte, musste die Aktie deutliche Kursverluste verkraften. Auch heute geht es mit über 3% weiter gen Süden. Gestern sprachen die Analysten von Warburg Research und der DZ Bank für die Aktie Verkaufs- bzw. Halte-Empfehlungen aus. In unserem Markteinblick werfen wir für Sie einen genaueren Blick auf die Varta-Aktie und alles, was unsere Anleger in dieser Handelswoche sonst noch bewegt hat.



3. Allianz (WKN 840400)

Für hohe Umsätze auf den Stuttgarter Börsenparkett sorgen kurz vor dem Wochenende auch die Papiere des Versicherungs-Riesen Allianz. Der Münchener Konzern legte am Freitag seine Jahreszahlen vor und konnte Anleger offensichtlich überzeugen. Zwar verdiente der Konzern übers Corona-Jahr 2020 hinweg weniger Geld; die Dividende von 9,60 Euro pro Anteilsschein soll aber stabil gehalten werden und der Ausblick des Allianz-Managements für 2021 fällt ebenfalls optimistisch aus. Die Aktie notiert 1,2% fester.