Voestalpine – vom Momentum profitieren?

Die Aktie des österreichischen Stahlherstellers Voestalpine (ISIN AT0000937503) hat den europäischen Aktienmarkt (EuroStoxx50 und Stoxx Europe 600) um ca. 15 Prozent überflügelt. Diese Outperformance führen die Analysten der Société Générale auf die Erholung der Stahlpreise in Europa, dem Hauptmarkt von Voestalpine (60 Prozent der Umsätze, 15 Prozent USA) zurück, zudem sollten mittelfristig die Implikationen eines europäischen Green Deals – eine Green Tax für klimaschädliche Produzenten, verstärkte Investitionen in Schienenverkehr (15 Prozent des Umsatzes) und die Entwicklung von Wasserstoff-Energie (30 Prozent der Umsätze mit Automotives). Außerdem sollte Voestalpine von einer Konsolidierung des Sektors in Europa profitieren. Das 12-Monats-Kursziel von 27,50 Euro bietet gegenüber dem aktuellen Kurs von 22 Euro ein Potenzial von 25 Prozent p.a.– ähnlich attraktive Renditen bieten Zertifikaten bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie.

Drei Strategien für defensive Anleger

Das Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000CL10FU4 bietet bei einem Preis von 20,35 Euro einen Puffer von 8 Prozent. Die Maximalrendite liegt bei 0,65 Euro oder 12,8 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.12.20 mindestens auf Höhe des Caps von 21 Euro notiert, andernfalls gibt’s eine Aktie.

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der Erste Group (ISIN AT0000A2GYE5) ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 23,50 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 16,30 Euro (Puffer 26 Prozent) bis zum Bewertungstag 19.3.21 nie berührt oder unterschritten wird, erhalten Anleger den Bonusbetrag. Beim Kaufpreis von 22,37 Euro liegt der maximale Gewinn bei 1,13 Euro, was einer Rendite 10,2 Prozent p.a. entspricht. Attraktiv: Das Zertifikat handelt auf gleichem Niveau wie die Aktie (kein Aufgeld).

Einkommensaffine Anleger könnten zur Aktienanleihe der HVB mit der ISIN DE000HZ4HR13 greifen: Sie zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen fixen Kupon in Höhe von 6,2 Prozent p.a. Die Rendite steigt durch den Kauf unter pari auf 6,3 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.6.21 über dem Basispreis von 20 Euro handelt, andernfalls gibt’s 50 Aktien (= 1.000 Euro / 20 Euro; Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Die Zertifikate und die Aktienanleihe richten sich an kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger, die Ihr Portfolio mit einem zyklischen Basiswert ergänzen möchten und für die Voestalpine-Aktie eine Seitwärtsbewegung oder leicht steigende Kurse prognostizieren.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Voestalpine -Aktien oder von Anlageprodukten auf Voestalpine -Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen