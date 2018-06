Vodafone begibt zwei neue Anleihen

Diese Woche stehen auch zwei neue Anleihen von Vodafone im Fokus der Anleger. Es handelt sich dabei um Fremdwährungsanleihen in US-Dollar. Das Gesamtvolumen beider Bonds beträgt fünf Milliarden, die kleinste handelbare Einheit jeweils 1.000 US-Dollar nominal. Der Kauf und Verkauf kann über die Börse Stuttgart jeweils in Euro abgewickelt werden. Die erste Anleihe (WKN: A191JD) wird mit 3,750 Prozent pro Jahr verzinst und läuft bis zum 16.01.2024, sofern der Emittent nicht von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch macht. Die Make Whole Call Option besteht bis zum 16.01.2024 bei Zahlung einer Prämie von 0,20 Prozent. Danach kann jederzeit zum Rückzahlungskurs 100,00 Prozent gekündigt werden. Das Emissionsvolumen beträgt zwei Milliarden US-Dollar. Der zweite Bond (WKN: A191JG) hat ein Volumen von drei Milliarden US-Dollar. Das Papier ist zum 30.05.2028 fällig und hat einen Zinssatz von 4,375 Prozent. Auch dieser Bond ist mit einer Make Whole Kündigungsoption ausgestattet und kann bis zum 30.05.2028 unter Zahlung einer Prämie von 0,25 Prozent vorzeitig zurückgezahlt werden. Die Make Whole Call Option ist eine vor allem bei US-Anleihen gängige Klausel, die den Gläubiger vor einer vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe durch Zahlung einer angemessenen Entschädigung schützen soll.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.