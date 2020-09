Vodafone-Aktie – Abwärts-Bombe! Weiter short!

Die Kurse fallen zum Wochenauftakt! Der Gesamtmarkt wird belastet von Sorgen um die Corona-Situation sowie den Brexit – aber auch die US-Präsidentschaftswahl sorgt für Unsicherheiten! Zudem sind nicht wenige Marktteilnehmer schon seit längerem der Auffassung, dass die Aktienmärkte nach oben übertrieben haben. Vor allem der Techsektor in den USA wurde hier von den Privatanlegern nach oben getrieben!

Fallende Kurse wiederum sorgen in der Regel für das auslösen von Stop-loss-Aufträgen. So werden unlimitierte Verkaufsaufträge ausgelöst und entsprechend ausgeführt – dies kann sodann zu weiteren Kursverlusten und weiteren ausgelösten Stop-loss-Aufträgen führen. Und in Zeiten der automatischen Handelsprogramme verkaufen diese eher in einen Abwärtstrend hinein – da viele dieser Programme eher trendfolgend ausgerichtet sind! Die Baisse treibt die Baisse!

Schwache Aktien fallen jedoch in einem schwachen Markt meist überproportional! Und die Titel des Mobilfunkanbieters Vodafone fielen schon in den vergangenen Wochen! Die Erholung nach dem Crash-Monat März wird derzeit fast vollständig wieder negiert! Ein Grund für diese Schwäche ist jedoch auch das Gerangel zwischen United Internet und Telefonica. Hier wird zwar weiter verhandelt, doch United Internet kappt schon einmal die Ergebnisprognose.

Mit diesem Preiskrieg könnte allerdings auch der 5G-Ausbau in den kommenden Monaten stocken – und hier ist eher Zusammenarbeit zwischen der Telekom, Vodafone, Telefonica und eben United Internet (1&1 Drillisch) notwendig. Keine Zusammenarbeit heißt dann, dass auch 5G auf die lange Bank geschoben werden könnte – negativ für Vodafone! Charttechnisch ist die Vodafone-Aktie unter Beschuss! Eine klare Aufhellung und mögliche Bodenbildung ist erst bei Break der 50-Tage-Linie zu erwarten!

