Vivendi, Enel, Rolls Royce – Europa hat Investoren viel zu bieten

Häufig sprechen Mitglieder der Finanzgemeinschaft über „den Aktienmarkt“ und meinen damit die Wall Street. Es gibt jedoch zahlreiche andere Aktienbörsen auf der ganzen Welt, von denen viele genauso viel, wenn nicht mehr Anlagepotenzial besitzen. Ein solcher Markt ist Europa.

Europa im Brennpunkt





Auf den europäischen Märkten gibt es eine ganze Reihe von Blockbuster-Namen, darunter Automobilriesen wie Volkswagen, Luftfahrtriesen wie Airbus, Energiekonzerne wie BP und viele andere. Und doch sind manchmal die weniger bekannten Unternehmen diejenigen, die von den Investoren aufgrund ihres Wachstumpotenzials, ihrer allgemeinen Stabilität oder anderer Gründe ausgewählt werden.

Enel Group





Enel wurde Anfang der 60er-Jahre von der Regierung in Italien gegründet und ist ein wichtiger Akteur auf dem europäischen Energiemarkt. Es ist ein Stromproduzent und -vertreiber und ein führendes Unternehmen in der Forschung im Bereich erneuerbare Energien. Das Unternehmen ist riesig und hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 7 Mrd. USD. Enel ging 1992 an die Mailänder Aktienbörse und ist im Index FTSE MIB enthalten. Obwohl es sich um ein öffentliches Unternehmen handelt, hält die italienische Regierung mit mehr als 23 % der Aktien immer noch die Mehrheit am Unternehmen.

Ocado Group





Der nach eigener Beschreibung „weltweit größte dezidierte Online-Lebensmitteleinzelhändler“ Ocado steht an der Spitze der Branchen E-Commerce und FoodTech. Ocado wurde zur Jahrtausendwende gegründet und hatte schon immer die Vision, Lebensmitteleinkäufe auf dem klassischen Weg mit innovativen Technologien zu kombinieren. Zehn Jahre später ist das Unternehmen an der Londoner Börse notiert und im Index FTSE100 enthalten. Heute ist das Unternehmen im Vereinigten Königreich und in Japan tätig.

Rolls Royce





Mit seinem Namen, der synonym für Luxus steht, strahlt Rolls Royce Prestige und Exklusivität aus. Im Laufe der mehr als einhundertjährigen Geschichte der Marke war sie in beiden Weltkriegen an so ziemlich allem beteiligt, von der Automobilbranche bis hin zur britischen Kriegsmaschinerie. Trotz mehrmals wechselnder Eigentums- und Besitzverhältnisse bis zum heutigen Status als hundertprozentige BMW-Tochtergesellschaft ist Rolls Royce nach wie vor ein weltberühmter Hersteller von Luxusautos. Das Unternehmen ist an der Londoner Börse notiert und hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 7 Mrd. USD.

RWE

RWE, ein weiterer Akteur in der europäischen Energiebranche, ist einer der größten deutschen Anbieter von Strom und Gas. Mit mehr als 30 Millionen Kunden auf der ganzen Welt und verschiedenen Tochtergesellschaften ist das Unternehmen dem Geist der deutschen Industrie treu und stützt sich auf mehr als 120 Jahre Geschichte. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Aktienbörse notiert, hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 18 Mrd. USD und ist im prominentesten deutschen Index, dem DAX, enthalten.

Vivendi





Auch wenn der Name Vivendi Ihnen vielleicht nicht vertraut ist, sind Sie vielleicht mit einer der vielen Mediengeschäfte vertraut, die dem Unternehmen gehören, wie Canal+, Gameloft oder Dailymotion. Vivendi wurde ursprünglich durch Dekret von Napoleon III. im 19. Jahrhundert gegründet und durchlief verschiedene Transformationen, bevor es zum heutigen Medienkonglomerat wurde. Die Vivendi-Gruppe umfasst viele Medienbereich, darunter Musik, Fernsehen, Film, Videospiele, Buchveröffentlichungen, Telekommunikation, Tickets und Video-Hosting-Dienste. Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 25 Mrd. USD wird Vivendi an der Euronext Paris gehandelt und ist Teil des führenden französischen Index CAC.

Der europäische X-Faktor





Wenn wir an globale Supermächte denken, dann bewegt sich die Debatte in der Regel zwischen den USA, China und Russland. Allerdings spielen einige Länder in Europa, wie Frankreich, Deutschland, Italien und das Vereinigte Königreich, eine zentrale Rolle in der Weltwirtschaft, und die Unternehmen, die auf dem Kontinent tätig sind, ziehen oft die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich.





