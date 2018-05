Vivendi-Aktie: Börsengang von Universal Music wird vorbereitet - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF).

Laut den Umsatzzahlen für Q1 sei der Konzernumsatz konsolidierungsbedingt deutlich um 16,0% (organisch: +3,3%) auf 3,11 (Vj.: 2,68) Mrd. Euro gestiegen. Alles in allem habe damit die Wachstumsdynamik im Vergleich zur Entwicklung im Vorquartal jedoch spürbar nachgelassen. Für das Kerngeschäft im Gesamtjahr 2018 zeige sich das Unternehmen zuversichtlich. Ferner habe Vivendi angekündigt, Vorbereitungen für mögliche Veränderungen in der Beteiligungsstruktur der Universal Music Group zu treffen. Konzernchef Arnaud de Puyfontaine habe schon auf der Hauptversammlung Mitte April die Möglichkeit eines Börsengangs der Universal Music Group wieder auf die Agenda gesetzt. Eine Minderheitsbeteiligung von Universal Music an die Börse zu bringen, würde der Analyst positiv werten, da hiermit der genaue Wert der Sparte zu Tage kommen würde, der signifikant über 20 Mrd. Euro liegen sollte.

Zwar verbessere sich die bislang schwache Entwicklung des Pay-TV-Geschäfts im Heimatmarkt stetig, Vivendi verliere jedoch im Heimatmarkt weiterhin noch Kunden. Auch inwieweit die Werbeagentur Havas und Gameloft nachhaltig positive Impulse setzen könne, sei alles andere als sicher. Das Wertpapier sei ferner relativ hoch bewertet.

Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Vivendi-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 23,50 Euro bekräftigt. (Analyse vom 24.05.2018)

Kurzprofil Vivendi SA:

Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (24.05.2018/ac/a/a)