Viscom-Aktie: Q1/18 mit Normalität und Zuversicht - Aktienanalyse

Die Research-Boutique EQUITS GmbH sehe aktuell eine gestiegene konjunkturelle Verunsicherung. Der Aktienkurs der Viscom AG habe auf die erhöhte Unsicherheit adäquat reagiert. Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Wachstumsverlangsamung beim Hannoveraner Spezialmaschinenbauer würden die Fachanalysten ihre Anlageempfehlung bekräftigen.

Die Detailanalyse habe gezeigt, dass das Erlösniveau in Q1/18 zurück auf ein Normalniveau schwang und somit von den Experten erwartet worden sei. Zeitgleich befände sich Viscom im Investitionsmodus, um sich auf die kommende Wachstumsphase vorzubereiten, was die operative Profitabilität spürbar gedrückt habe.

Zeitgleich habe die erfreulich und um knapp 23% gewachsenen Bestelleingänge ein neues Rekordniveau erreicht und zeichne - jenseits des Startquartals - ein expansives Bild. Folgerichtig würden die Researcher ein sehr erfreuliches Q2/18 erwarten, dessen operative Performance aber genauso wenig wie die des Q1/18 als genereller Trendwechsel missverstanden werden solle.

Die offizielle Guidance, wie auch die EQUI.TS-Schätzung für das Gesamtjahr 2018 würden also unverändert bleiben, zumal Großaufträge oder Firmenzukäufe hierin nicht enthalten seien. Belastungsfaktoren hingegen würden die Experten in den politischen Unwägbarkeiten rund um die Themen Welthandel, NAFTA etc. sehen. Unsicherheiten im Nahen und Fernen Osten würden die aktuell noch positive Kundenstimmung spürbar belasten.

Die anstehende ordentliche HV am 30.05.18 werde für das Unternehmen eine Zäsur darstellen, wenn die Personalveränderungen im Aufsichtsrat zur Abstimmung stünden. Ferner werde der neue Vorstand ab dem 01.06.2018 sein Amt antreten. Die Analysten von EQUI.TS würden in diesem Zusammenhang keine wesentlichen Änderungen der erfolgreichen Strategie der Innovations- und Qualitätsführerschaft erwarten.

