Visa: Pullback für Einstieg attraktiv

Ende abgelaufener Woche erreichte das Wertpapier des US-Zahlungsabwicklers Visa seine Vorgängerhochs aus Anfang 2020. Die technische Auswertung der gesamten Kursbewegung seit den Crashtiefs aus März dieses Jahres lässt aber noch weiteres Kurspotenzial erahnen, sodass der laufende Pullback sehr attraktiv für einen Einstieg erscheint.

Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf der Visa-Aktie zeigt eine stetige Aufwärtsbewegung, die nur selten durch größere Korrekturen unterbrochen wurde. Die letzten Jahre konnten immer erfolgreich mit einem deutlichen Jahresanstieg abgeschlossen werden, auch dieses Jahr zeichnet sich trotz des Corona-Crashs auf 133,93 US-Dollar ausgehend von 214,17 US-Dollar eine positive Bilanz ab. Denn in der abgelaufenen Woche konnte die Visa-Aktie in einer dreiwelligen Erholungsbewegung zurück an ihre Rekordstände aus Anfang dieses Jahres zulegen. Unter technischen Gesichtspunkten ist die dritte Welle noch nicht vollends abgeschlossen und birgt daher noch weiteres Aufwärtspotenzial, das durch den Einsatz eines Hebelzertifikates mit einem fest eingebauten Hebel sehr gewinnbringend nachgehandelt werden kann.

Konsolidierung abwarten

Ein direkter Durchmarsch bei Visa über ihre bisherigen Höchststände von 214,17 US-Dollar blieb dem Wertpapier zu Beginn dieser Handelswoche verwehrt, anscheinend startet an dem Februarhoch nun eine kurzfristige Konsolidierungsphase. Diese würde sich bei weiteren Abschlägen durchaus für den sukzessiven Long-Einstieg mit Zielen um 230,00, darüber sogar bei 241,50 US-Dollar anbieten. Genau dieses Aufwärtspotenzial geht nämlich aus der wellentechnischen Berechnung der bisherigen Aufwärtsbewegung seit den Crashtiefs aus März dieses Jahres hervor. Als Zugvehikel kann hierbei das Faktor Zertifikat Long auf Visa mit der WKN VN64RP und einen fest eingebauten Hebel von 4,0 zum Einsatz kommen. Die womöglich zu Beginn dieser Woche gestartet Konsolidierungsbewegung könnte in einem ersten Schritt zurück auf ein Niveau von 208,10 US-Dollar abwärts reichen, denkbar wäre auch ein Rücksetzer zurück auf das Ausbruchsniveau von rund 202,00 US-Dollar. Letzteres würde sich besonders gut für einen Long-Einstieg mit den genannten Zielen anbieten. Nur darf es nicht mehr signifikant unter die Marke von 200,00 US-Dollar abwärts gehen, weil sonst ein potenzielles Top-Muster entstehen würde und weitere Abschläge in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts und der dort verlaufenden Horizontalunterstützung der letzten Monate um 186,80 US-Dollar drohen würde.

Visa Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Visa Inc. Strategie für steigende Kurse WKN: VN64RP

Typ: Faktor akt. Kurs: 56,50 - 57,12 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 9,465 Euro

Basiswert: Visa Inc. Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 211,99 US-Dollar Laufzeit: endlos

Kursziel: 89,10 Euro Faktor: 4,0

Kurschance: + 56 Prozent Vontobel Zertifikate

