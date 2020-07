Visa & Alibaba: Calls werden verkauft

Auf den Kreditkarten- und Online-Zahlungsverkehrsanbieter Visa verkaufen die Anleger in Stuttgart überwiegend ihre Call-Optionsscheine (WKN MC9PMX). Visa gibt am 28. Juli seine Zahlen für das zweite Quartal bekannt. Der Börsenwert des Unternehmens beträgt gegenwärtig 369 Milliarden Euro. Die Visa-Aktie notierte heute um 0,8% niedriger bei 170,62 Euro.





Ebenfalls Verkäufe der Stuttgarter Anleger sind heute bei einem Call-Optionsschein (WKN MC91M8) auf den chinesischen E-commerce-Giganten Alibaba zu verzeichnen. Rund drei Viertel der Aktien von Alibaba befinden sich im Streubesitz, an der Börse wird der Konzern mit 548 Milliarden Euro bewertet. Die Aktie gibt heute über 3% nach und notiert bei 211 Euro.Und täglich grüßt in Stuttgart das Murmeltier: Wie bereits an den Vortagen kaufen die Derivateanleger an der Euwax heute einen Call-Optionsschein (WKN MC91M8) auf Delivery Hero. Die Aktie notiert heute 2,82% niedriger bei 92,92 Euro. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.