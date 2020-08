Vier-Tage-Irrsinn

In der Corona-Krise kommen die Konzepte aus der Mottenkiste der Wirtschaftspolitik wieder zum Vorschein. Staatliche Investitionsprogramme, die Förderung von Konsum und Nachfrage und jetzt auch noch die Vier-Tage-Woche.





Die Idee einer 30-Stunden-Woche ist keinesfalls neu, sondern wurde bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts von Gewerkschaftsvertretern formuliert und gewann im Zuge der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre zunehmend an Brisanz. In den 50ern fragte sich selbst Ludwig Erhard, damals noch Wirtschaftsminister der BRD, in Folge des gestiegenen Wohlstands: „Wollen wir in Deutschland angesichts der noch mannigfach zu lösenden Aufgaben die steigende Produktivität in einer Verbesserung der Lebensmöglichkeiten und in einer Mehrung des Wohlstandes zur Auswirkung kommen lassen, oder aber wollen wir bei dem derzeitigen Zustand Genüge finden und eine steigende Produktivität zu mehr Muße und Freizeit nutzen?“ In den 1970er Jahren forderten dann vornehmlich linke Interessensverbände und Gewerkschaften die Einführung einer Vier-Tage-Woche, um drohender Arbeitslosigkeit zu begegnen. Diese jetzt erneut aufgegriffene Diskussion steht also in einer langen Tradition von Unverständnis für eine wohlstandsschaffende Arbeitsmarktpolitik.





Was die deutsche Wirtschaft braucht, um Arbeitsplätze zu erhalten, ist, die durch Corona gestörten Produktionsketten wieder ins Laufen zu bekommen. Dafür braucht es jedoch mehr unternehmerische Freiheit und weniger Bürokratie.





