Die Vielfalt machts

Zentrale Themen im Leben - nicht für jeden das Gleiche. Aber gesund alt zu werden und den Lebensabend finanziell ausreichend versorgt zu genießen, gehört sicher dazu

„Du bist, was du isst“ ist ein wahres Sprichwort. Gesunde Ernährung sollte heute kein Problem sein. Das Angebot ist riesig, Informationen gibt es viele, nur nutzen muss man sie und anwenden, wenn es auch mit etwas Aufwand verbunden ist. Ein wichtiges Thema ist schon immer die Haltbarmachung von Lebensmitteln. Früher behalf man sich oft mit Zucker, Salz, Rauch oder einfacher Trocknung. Dabei kamen physikalische Verfahren chemische und biologische Verfahren oder eine Veränderung der Gasatmosphäre zum Einsatz.





Heute besitzt besonders eine Gesellschaft ein innovatives Verfahren. EnWave hat seine REV™-Technologie entwickelt und an Lebensmittelunternehmen in über fünfzehn Ländern weltweit lizenziert. Lebensmittel, Pharmazieprodukte und legale Cannabisprodukte werden verarbeitet und haltbar gemacht. Mit mehr als 30 Lizenzvereinbarungen verdient EnWave somit. Die schnelle, kostengünstige Entwässerung und Trocknung ohne Qualitätsverluste wird somit von vielen Partnerunternehmen genutzt.





Ein wichtiger Beitrag, den EnWave leistet und der dem Unternehmen zum Erfolg verhelfen sollte. Dann muss nur noch das Problem mit dem nötigen finanziellen Polster gelöst werden. Um der in der heutigen Zeit aktuellen Währungsentwertung zu entgehen, muss ein Umdenken stattfinden. Mit Euro auf dem Konto wird das Ersparte immer weniger.





Mit Aktien kann ein Ausweg aus dem Anlagedilemma gefunden werden. Um die so oft zitierte Diversifizierung gleich mitzunehmen, kann ein Investment in eine Royalty-Gesellschaft erwogen werden. Hier bietet sich beispielsweise Osisko Gold Royalties an.





Als Edelmetallbeteiligungsunternehmen ist eine Diversifizierung bereits gegeben. Das Portfolio umfasst mehr als 135 Lizenzgebühren, Edelmetallabnahmen und Streams, bezogen auf Nord-, Mittel- und Südamerika.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von EnWave (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/enwave-corp/) und Osisko Gold Royalties (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/).







