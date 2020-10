Vielfalt im Wärmesektor: Heizen mit erneuerbarem Strom

Die Wärmeversorgung der Zukunft basiert auf dem Zusammenspiel verschiedener erneuerbarer Wärmetechnologien sowie einer effizienten Kopplung mit dem Stromsektor. In ländlichen Regionen dominieren dezentrale Technologien wie Wärmepumpen zur Versorgung von Gebäuden, die nur noch einen sehr geringen Wärmebedarf aufweisen. Einerseits ist hier genug Fläche vorhanden, um zum Beispiel die oberflächennahe Geothermie zu erschließen, andererseits lohnt sich aufgrund der geringen Wärmebedarfsdichte oft keine netzgebundene Wärmeversorgung.

In Nechlin wird Wind zu Wärme

Im brandenburgischen Nechlin verdeutlicht ein Pilotprojekt, wie klimaneutrales und kostengünstiges Heizen der Zukunft aussehen könnte: Im Ort wurde 2020 eine Power-to-Heat Anlage in Betrieb genommen. Die Anlage benötigt nur ein Prozent der Winderzeugung aus 17 umliegenden Windenergieanlagen, um mit dem Strom das in der Anlage befindliche Wasser auf 93 Grad zu erhitzten. Ein Wärmespeicher wurde im existierenden Nahwärmenetz installiert und versorgt die rund 100 Einwohner*innen Nechlins mit etwa 700.000 Kilowattstunden Heizbedarf fast vollständig. Zudem kann der Speicher den Bedarf des Dorfes auch für einen Zeitraum von zwei Wochen ohne Windeinspeisung decken. Jährlich spart die Anlage eine Menge von 200 Tonnen CO2 im Vergleich zu Ölheizungen ein. Der Windwärmespeicher Nechlin ist Teil des Projekts WindNODE und des Förderprogramms SINTEG („Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewende“). Die SINTEG-Förderung wird im März 2021 auslaufen – wichtig ist deswegen, dass die kommende EEG-Novelle die Nutzung der Windenergie weiterhin fördert und die Abregelung vermieden wird. Im Rahmen der Projekte wird der Frage nachgegangen, wie ein versorgungssicheres, wirtschaftliches und umweltverträgliches Energiesystem ausgestaltet sein muss, in dem Erneuerbare Energien zeitweise 100 Prozent des Stroms liefern. Technische, wirtschaftliche und rechtliche Musterlösungen werden in verschiedenen Modellregionen entwickelt und sollen als Basis für eine breitere Umsetzung dienen.



Mehr Informationen

Der aktualisierte Wärmekompass gibt eine Orientierung zum Tausch des alten Heizsystems: https://www.waermewende.de/waermewende/eigentuemerinnen-mieterinnen/waermerechner/

Bis zum 11. Oktober 2020 findet die Woche der Wärme statt, in der verschieden Erneuerbare-Energien-Verbände über die Möglichkeiten fossilfreier Wärmeerzeugung informieren und Best-Practice-Beispiele vorstellen: https://twitter.com/RenewsTweet

Im Rahmen der Webkonferenz „Synergiewende mit grünem Wasserstoff“ am 30. November und 1. Dezember 2020 wird aufgezeigt, in welchen Sektoren grüner Wasserstoff einen Beitrag zur Erreichung der Treibhausgasneutralität leisten kann: https://www.forum-synergiewende.de/30-november-und-01-dezember-2020-webkonferenz-synergiewende-mit-gruenem-wasserstoff/

Lessons Learned der SINTEG-Projekte: https://www.forum-synergiewende.de/lessons-learned-der-sinteg-projekte-fuer-die-sektorenkopplung/

