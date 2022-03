Vielfältige Auswirkungen des Ukraine-Krieges

Russland und die Ukraine sind wichtige Nahrungsmittelproduzenten. Ärmere Länder sollten nicht vergessen werden

Die hohen Getreide- und Lebensmittelpreise belasten nicht nur hierzulande, sondern auch arme Länder, wo es mit der Lebensmittelversorgung sowieso nicht zum Besten steht. Regionen in Afrika oder auch Asien werden besonders betroffen. So herrscht etwa in Ostafrika Dürre und Getreide muss eingeführt werden. Dabei sind dort die Lebensmittelpreise bereits in den vergangenen zwei Jahren stark angestiegen. Denn die Nachfrage aus China und Indien ist groß, Dünger wird immer teurer und die Energiekosten sind stark nach oben gegangen. Rund ein Drittel der globalen Weizenexporte, bei Sonnenblumenkernen sind es rund 80 Prozent, kommen aus Russland und der Ukraine. Mit einem dramatischen Einbrechen der Exporte rechnen Experten.

Im Lebensmittelbereich sind es oft neue Technologien, die hilfreich sind. Dabei kommt der besonderen Trocknungsmethode von EnWave eine besondere Bedeutung zu. Denn das Unternehmen nimmt eine Führungsrolle ein bei der Vakuum-Mikrowellentrocknung. Diese wird für Lebensmittel, Pharma- und auch Cannabisprodukte erfolgreich angewendet und sorgt so für Haltbarkeit. Über 45 Partnerschaften konnte EnWave schon abschließen.

Um beim Getreide und beim Brot zu bleiben, der babylonische Herrscher Nebukadnezar bestimmte vor rund 2.600 Jahren, dass – auf heutige Mengen und Gewichte umgerechnet - eine Unze Gold 350 Brotlaibe wert sei. Wieviel Brot würde man beim heutigen Goldpreis bekommen? In etwa genau so viel wie damals, damit beweist Gold seine stabile Kaufkraft über Jahrhunderte. Gold ist wertbeständig, anders das Papiergeld, das nur aus Papier und/oder Baumwollfasern und Druckerfarbe besteht. Um auf Gold zu setzen, lassen sich die Werte von Goldgesellschaften zum Portfolio hinzufügen. So zum Beispiel OceanaGold, ein erfolgreicher Goldproduzent mit Liegenschaften in Neuseeland, in den USA und auf den Philippinen.

