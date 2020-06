Video: Kalamazoo Resources mit sensationeller Akquisition!

Im August 2017, bei der GOLDINVEST.de-Ersterwähnung, notierte Goldexplorer De Grey Mining (WKN 633879) noch bei nur 0,05 AUD. Seitdem hat sich die Aktie zum waren Highflyer entwickelt und notiert nun stolze 1.240% höher bei 0,67 AUD! Ein „Tenbagger“ ist Kalamazoo Resources (WKN A2PTCL / ASX KZR) zwar (noch) nicht, doch hat auch dieser ebenfalls extrem vielversprechende Goldexplorer seit Ersterwähnung durch unsere Redaktion bereits einen Anstieg von rund 132% erzielen können!

Allein am gestrigen Dienstag ging es dabei um rund 50% nach oben, nachdem Kalamazoo eine spektakuläre Projektakquisition verkündete – und zwar in der Region Pilbara, in der auch De Grey tätig ist!

Wir hatten ursprünglich über Kalamazoo berichtet, da das Unternehmen sich in den Goldfeldern von Victoria (Australien) auf die Suche nach der nächsten Fosterville-Mine begeben hat. Fosterville, im Besitz von Kirkland Lake Gold, ist nämlich derzeit die wohl profitabelste Mine weltweit mit geradezu aberwitzig hohen Durchschnittsgehalten. Die Liegenschaften von Kalamazoo in der Nähe dieser wirklichen Weltklasse-Mine sind dabei so vielversprechend, dass sich unter anderem Investorenlegende Eric Sprott zu einer Millionen Dollar schweren Investition (über dem damaligen Aktienkurs) veranlasst sah!

Und jetzt meldete Kalamazoo darüber hinaus, dass man von Northern Star Resources das Ashburton-Projekt übernimmt, das bereits über eine Ressource von 1,65 Mio. Unzen Gold bei durchschnittlich 2,5 Gramm Gold pro Tonne verfügt und die anderen Projekte des Unternehmens in Pilbara perfekt ergänzt.

Wir sprachen mit Kalamazoos CEO Luke Reinehr und ließen uns diesen sensationellen Deal im Interview genau erklären. Wir raten allen am Goldexplorationssektor sowie an Kalamazoo Resources (WKN A2PTCL / ASX KZR) interessierten Anleger, sich dieses Video auf jeden Fall anzuschauen.



