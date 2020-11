Victoria Gold muss erste Produktionsprognose senken

Die kanadische Victoria Gold (TSX VGCX / WKN A2PVRH) hat die Produktionsprognose für das zweite Halbjahr 2020 gesenkt – nur vier Monate, nachdem man auf der Goldmine Eagle im Yukon die kommerzielle Produktion erreichte.



Im ersten Quartal der Produktion – Juli bis September – konnte das Unternehmen auf der Eagle-Mine 35.312 Unzen Gold fördern. Die all-in sustaining costs (AISC) gab Victoria dabei mit 1.315 USD pro Unze an. Wie zudem gemeldet wurde, konnten 32.029 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen Preis von 1.886 USD je Unze verkauft werden, sodass ein Umsatz von 80,5 Mio. CAD generiert wurde. Den operativen Gewinn gab Victoria mit 31,6 Mio. CAD an.





Angesichts dieser Zahlen hat sich das Unternehmen entschieden, die bisherige, erste überhaupt ausgegebene Produktionsprognose auf 72.000 bis 77.000 Unzen Gold zu AISC von 1.175 bis 1.275 USD pro Unze zu senken. Zuvor war Victoria von einem Ausstoß zwischen 85.000 und 100.000 Unzen Gold zu AISC von 950 bis 1.100 USD je Unze ausgegangen.Victoria Golds CEO John McConnell gibt sich für die Zukunft aber optimistisch. Abgesehen von den üblichen Anlaufschwierigkeiten, wie sie alle Start-ups hätten, sei man sehr zufrieden mit dem Fortschritt in die kommerzielle Produktion und darüber hinaus.Laut einer Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2016 soll die Eagle-Mine 210.000 Unzen Gold pro Jahr zu AISC von 6638 USD pro Unze über eine Betriebsdauer von zunächst zehn Jahre liefern. Womit Eagle die größte Goldmine des Yukon wäre. Den Anlegern gefielen die Neuigkeiten wie nicht anders zu erwarten gar nicht. Sie schickten die Aktie um fast 16% nach unten.