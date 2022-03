Victoria Gold – jetzt auch MEGA-starke Bohrergebnisse!

Nach 20.000 Bohrmetern, die Victoria Gold im ‚Dublin Gulch Gold Camp‘ letztes Jahr zurückgelegt hat, kann das Unternehmen nun die Früchte seines aggressiven Explorationsprogramms ernten.





Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

den besonderen Fokus auf fette Früchte legte Victoria Gold (WKN: A2PVRH) dabei auf das Prospektionsgebiet ‚Raven‘, eines der zahlreichen oberflächennahen bzw. an der Oberfläche liegenden Goldziele innerhalb des ‚Dublin-Gulch-Claims‘ im goldträchtigen ‚Yukon Territory‘, Kanada.

Hier wurden bisher mehr als 8.000 Bohrmeter zurückgelegt und dabei 33 Bohrlöcher eingebracht. Dabei liest sich das ‚Best-of‘ dieser erstklassigen Ergebnisse so:

Im zweiten Rutsch legte Victoria Gold auch erste Ergebnisse vom neu erschlossenen und sehr oberflächennahen Gold-Ziel ‚Lynx‘ vor, in dem mehr als 2.706 m an Kernbohrungen in 11 Löchern niedergebracht wurden.

Die bisher durchgeführten Kernbohrungen zielten darauf ab, die früheren historischen Bohrungen zu erweitern.

Zu den Highlights dieser Bohrungen gehören:









Mit diesen hervorragenden Ergebnissen sei ‚Lynx‘ ein weiteres Beispiel dafür, wie wenig erkundet der Claim-Block ‚Dublin Gulch’ sei, sagte John McConnell, Präsident und CEO von Victoria. ‚Lynx‘ befindet sich etwa fünf Kilometer südwestlich von ‚Raven‘, dem eigentlichen Hauptziel von Victorias Explorationskampagne im vergangenen Jahr.

„Jetzt, wo die ‚Eagle‘-Mine in Betrieb ist, hat unser Team seine Aufmerksamkeit auf die systematische Exploration der zahlreichen Ziele auf ‚Dublin Gulch’ gerichtet. Wir erwarten in Zukunft noch einige weitere Entdeckungen“, fuhr der CEO fort.

Obendrein war ‚Lynx‘ auch Ziel von Oberflächen-Schürfarbeiten, Kartierungen und geochemischen Bodenuntersuchungen. Sogar die bei den Schürfgrabenprogrammen freigelegten Aufschlüsse zeigten stark anomale Scorodit-, Wismut- und Siderit-Gehalte in Zusammenhang mit Sulfidgängen innerhalb von vorwiegend alterierten Granodiorit-Lithologien. Die Art der Mineralisierung und die Lage der Gänge ähneln auffallend jenen, die zuvor in den Zonen ‚Olive‘ und ‚Raven‘ festgestellt wurden.

Neben der Lieferung der nackten wenngleich auch sehr beeindruckenden Erfolgszahlen, trugen die ‚Raven‘-Explorationsarbeiten im letzten Jahr übrigens auch zur Verdopplung der Streichlänge auf etwa 1,3 km bei.

In Anbetracht all dieser erfolgreichen Eckpunkte ist es nur konsequent, dass Victoria Gold für dieses Jahr die erste Mineralressourcenschätzung für ‚Dublin Gulch‘ anpeilt, deren Ergebnisse wir mit Spannung erwarten.





Volle Expansions- und Explorationsfahrt voraus für 2022!





John McConnell, Präsident und CEO von Victoria Gold sowie Pionier der Bergbaubranche, stärkt die anhaltende Produktivität von ‚Raven‘ vor allem die Motivation, dem großen Potenzial dieses Goldziels in diesem Jahr noch tiefer auf den Grund zu gehen:

„Hochgradige Goldabschnitte, auf die wir mit Kontinuität über eine stark erweiterte Streichlänge von 1,3 km stoßen, sind ohne Zweifel das beste Argument dafür, die Erschließung von ‚Raven‘ noch gezielter voranzutreiben. In diesem Sinne werden wir ab dem zweiten Quartal dieses Jahres insgesamt 20.000 Bohrmeter auf ‚Raven‘ zurücklegen und 10 km Oberflächenentnahmen durchführen. Der Bau eines Vor-Ort-Labors zur schnelleren Probenvorbereitung ebenso wie noch detaillierte Kartierungen, eine erweiterte Bodengeochemie und andere flankierende Maßnahmen werden zusätzlich dazu beitragen, das großartige Potenzial von ‚Raven‘ noch genauer zu verstehen und identifizieren zu können.“

https://www.youtube.com/watch?v=fON0tRuzE0M

Fazit: Vorausschauende Planung!

Um dieses durchdachte Erkundungsprogramm auch auf finanziell stabile Füße zu stellen, schloss Victoria Gold (WKN: A2PVRH) Anfang Februar eine Emission von insgesamt 1 Mio. Stammaktien zu 20,- CAD pro Aktie ab, was einen Bruttoerlös von 20 Mio. CAD in die Kassen des Unternehmens spülte. Diese Mittel verschaffen Victoria Gold nun das passende Liquiditätspolster, um das Potenzial von ‚Dublin Gulch‘ im Allgemeinen und ‚Raven‘ im Speziellen noch gezielter heben zu können. Es bleibt also neben der Goldproduktion auch auf der Explorationsebene sehr spannend bei Victoria Gold!





Bildquellen: Victoria Gold

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/