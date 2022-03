Victoria Gold – hier stehen reihenweise Rekord-Ergebnisse an!

Trotz der 40 % Produktionssteigerung gegenüber dem Vorjahr hat die MEGA-Wachstumsstory um Victoria Gold gerade erst begonnen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit einer Goldproduktion von sagenhaften 164.222 Unzen im Jahr 2021 brachte Victoria Gold (WKN: A2PVRH) respektive ihrer ‚Eagle‘-Goldmine eine wahre Rekord-Rallye ins Rollen. Denn diese Steigerung in Jahresfrist um mehr als 40 % (2020: 116.644 produzierte Unzen) führte dazu, dass fast 159.000 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen Preis von 1.790,- USD pro Unze über den Ladentisch gehen konnten.

Dank der niedrigen Gesamtförderkosten von nur 1.193,- USD pro verkaufter Unze Gold, was übrigens im tiefgrünen Bereich des überarbeiteten Ziels zwischen 1.175,- USD und 1.234,- USD pro Unze liegt, konnte ein satter positiver Cashflow eingefahrewerden. Dies schließlich ist der Stoff, auf dem die nächsten Kapitel dieses Rekordbuchs basieren! In sensationellen Zahlen ausgedrückt, wurde dadurch nämlich ein satter Umsatz von 356,5 Millionen CAD in die Kasse des Unternehmens gespült, von denen die Victoria-Gold-Aktionäre erstklassige 1,77 CAD pro ausstehende Aktie einstreichen konnten.

Freier Cashflow und Liquidität reichlich vorhanden!

Die Hauptdarsteller des abschließenden Kapitels dieser einmaligen Erfolgsstory hören auf die Namen (und die Zahlen) freier Cashflow, Barmittel und Barmitteläquivalente. Während der Finanzfluss zum Ende des letzten Jahres auf großartige 26,8 Millionen CAD respektive 0,43 CAD pro Aktie anschwoll, beliefen sich die Barmittel zum 31.12.2021 auf hervorragende 31,3 Millionen CAD – und das wohlgemerkt nach der Nettotilgung von 63,5 Millionen CAD an Kreditfazilitäten.

Kurz gesagt, ist Victoria Gold damit auch für das laufende Jahr finanziell formidabel ausgestattet, um sein Explorationsprogramm entschlossen vorantreiben zu können.

Operativ 1A!

Auch der Blick auf die Arbeitsleistung von Victoria Golds ‚Eagle‘-Goldmine lässt sofort erkennen, wie viel Potenzial noch in diesem Projekt und Unternehmen steckt. So wurden bis Ende 2021 fast 9,5 Millionen Tonnen Erz abgebaut. Das sind relativ exakt zwei Millionen Tonnen mehr als noch bis Ende 2020. Ebenso konnte die Abbaurate gesteigert werden – und zwar von 54.369 Tonnen pro Tag in 2020 auf 67.168 Tonnen täglich in 2021.

Das i-Tüpfelchen auf Victoria Golds 2021er-Erfolgsgeschichte bildet der Gehalt von 0,85 g/t Gold – eine kleine, aber dennoch signifikante Steigerung von 0,01 g/t Gold verglichen zum Jahr davor.





https://www.youtube.com/watch?v=EfNmop_SVu0

Fazit: Weitere Steigerungen in Sicht!

Rückblickend nach vorne schauen, übrigens eine der Spezialitäten des Visionärs und TOP-Manager John McConnell, der „nebenbei“ auch Präsident und CEO von Victoria Gold ist, begrüßt die Investitionsausgaben in die Zukunft des Unternehmens im vergangenen Jahr, welche maßgeblich dazu beigetragen hätten, die Rekorde reihenweise zu knacken! Umso besser gerüstet sieht er Victoria Gold (WKN: A2PVRH) für seine Wachstumsinitiativen – allen voran für das ‚Projekt 250‘, sowie die Explorationsaktivitäten auf den Prospektionsgebieten ‚Eagle‘ und ‚Raven‘. Und das sowohl für das laufende Jahr als auch die Folgejahre!

Bereits ab 2023 sieht er wesentliche Produktionssteigerungen bei gleichzeitiger Senkung der Stückkosten. Damit wird dem Unternehmen zweifelsfrei eine noch prosperierende Zukunft gestaltet, als sie es ohnehin schon erfahren hat!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: Victoria Gold

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/