Victoria Gold: Mehrjahreshoch für die Aktie, Meilenstein für die Company

Durchbruch für die kanadische Victoria Gold (WKN: A2PVRH): Das Unternehmen aus Toronto ist nun in den Kreis der Goldproduzenten aufgestiegen. Im Yukon-Territory hat die Company mit der Förderung von Gold aus ihrer Eagle-Mine begonnen. Rund 375 Kilometer nördlich gelegen von Whitehorse ist diese zusammen mit der Lagerstätte Olive eine von zwei Goldvorkommen. An der Börse notiert die Aktie von Victoria Gold auf einem Mehrjahreshoch.

Für Victoria Gold ist die Aufnahme der kommerziellen Produktion ein Meilenstein. Das gerade gestartete dritte Quartal 2020 wird das erste Quartal sein, in dem man in der Bilanz eine kommerzielle Förderung ausweisen wird. Sämtliche derzeit zur Produktion benötigten Anlagen in Einrichtungen vor Ort sind fertiggestellt. „Die Standortaktivitäten schreiten weiterhin gut voran, und alle Anlagen und Betriebe sind jetzt auf oder nähern sich der Auslegungskapazität“, sagt Victoria-Gold-Präsident und -CEO John McConnell zum gelungenen Aufstieg der Gesellschaft in die Riege der Produzenten.

Auf dem unternehmenseigenen Projekt beherbergen die beiden Lagerstätten nachgewiesene und wahrscheinliche Erzreserven mit einem Volumen von rund 123 Millionen Tonnen. Der Goldgehalt liegt im Durchschnitt bei 0,67 Gramm pro Tonne Gestein. Insgesamt werden 2,7 Millionen Unzen Gold in dieser Kategorie ausgewiesen.

Für den Yukon wird die Eagle-Mine zum Rekordprojekt. Victoria Gold wird rund 210.000 Unzen des Edelmetalls pro Jahr fördern. Die Kosten sollen bei 750 Dollar je Unze liegen, was die Mine nicht nur bei den aktuellen Goldpreisen von knapp 1.770 Dollar zu einem hoch profitablen Projekt macht. Der Produktionsstart verbunden mit der Goldpreisentwicklung wird auch die Zahlen von Victoria Gold, Umsatz, Gewinn und Cashflow, in Zukunft massiv positiv beeinflussen.

