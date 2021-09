Victoria Gold: Eagle-Mine im August mit Produktionsrekord

Victoria Gold (WKN A2PVRH) hat auf ihrer Eagle-Mine im kanadischen Yukon vergangenen Monat 20.744 Unzen Gold produziert. Das ist ein Anstieg von 65% gegenüber August 2020. Damals hatte die Mine einige operative Probleme und wurde auch von Corona-Maßnahmen beeinträchtigt.



Bei Victoria Gold sieht man darin, dass auf Eagle sowohl im Juli als auch im August jeweils über 1 Mio. Tonnen Erz auf die Haufenlaugungsflächen platziert wurden, die Basis für eine starke operative Leistung im dritten Quartal. Parallel dazu werde die Exploration mit Hochdruck vorangetrieben, sodass man hoffe, in naher Zukunft Ergebnisse vorlegen zu können, hieß es vom Unternehmen.



Bei Vorstellung der Zahlen zum zweiten Quartal im vergangenen Monat hatte Victoria Gold vorhergesagt, dass der Großteil der Goldproduktion 2021 im zweiten Halbjahr anfallen werde. Die Prognose liegt bei 180.000 bis 200.000 Unzen Gold.



Ganz in der Nähe der Eagle-Mine liegt übrigens das große RC Gold-Projekt des Explorers Sitka Gold (WKN A2JG70 / CSE SIG). Hier steht die Erkundung allerdings noch sehr am Anfang. Allerdings hat das Unternehmen bereits einige Bohrungen durchführen können und dabei teilweise sehr breite Vererzungsabschnitte nachgewiesen. 2020 stieß man unter anderem auf 100,8 Meter mit 0,82 g/t Gold pro Tonne, während die jüngste Bohrung 318 Meter mit 0,45 g/t Gold (August 2021) erbrachte.



Anleger lassen sich immer wieder von diesen – nur scheinbar – niedrigen Goldgehalten abschrecken. Warum das aber eine Fehleinschätzung sein könnte, zeigen eben die Daten von Victorias Eagle-Mine. Deren gemessenen und angezeigten Ressourcen weisen im Schnitt 0,63 g/t Gold auf, während der Gehalt der geschlussfolgerten Ressourcen sogar nur bei 0,49 g/t Gold liegt. Und trotzdem wird hier gewinnbringend produziert…



Bei allen Risiken und trotz der aktuellen Konsolidierung halten wir Sitka Gold deshalb nach wie vor eines genaueren Blickes für würdig. Wer sich genauer informieren möchte, findet zahlreiche Informationen in deutscher Sprache im Unternehmensprofil auf GOLDINVEST.de.



Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren https://goldinvest.de/gi-newsletterFolgen Sie uns auf Youtube https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST







Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.



Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.