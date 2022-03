Vestas Wind – Die Green-Tech-Aktie profitiert von den Klimaschutz-Milliarden!

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems":

Symbol: VWS ISIN: DK0061539921



Rückblick: Vestas Wind beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Wartung von Windkraftanlagen. Das dänische Unternehmen wurde bereits 1945 gegründet. Nachdem die Aktie lange Zeit unter dem EMA-50 nach Süden gelaufen war, kam im Zuge der geopolitischen Spannungen wieder Leben in das Papier des Windanlagenspezialisten.

Meinung: Green Energy ist nicht nur ein Trend-Thema, sondern wie wir an der aktuellen geopolitischen Situation und auch an den Naturkatastrophen selbst sehen können, eine Notwendigkeit. Deutschland will bis 2026 rund 200 Mrd. Euro in den Klimaschutz investieren. Nachdem die Aktie mit zwei Powercandles steil nach oben gezogen war, folgte ein Rücksetzer. Die Käufer haben das Papier am Montag aber bereits wieder aufgegriffen. Ein temporärer Rücksetzer würde eine attraktive Einstiegsgelegenheit in die Aktie des Windanlagenherstellers darstellen.

Chart vom 07.03.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 28.30 EUR



Setup: Bei einem Pullback in den Bereich bei 27.50 Euro könnte sich die Eröffnung eines Long-Trades lohnen. Wer ein etwas schlechteres CRV in Kauf nehmen will, kann den Einstieg auch direkt vornehmen. Die Absicherung ließe sich nach dem Entry unter dem letzten Pivot-Tief vornehmen.

Meine Meinung zu Vestas Wind ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in VWS



