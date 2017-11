Vestas, Nordex, Evotec – achten Sie auf die Relative Stärke

Der Abstand zur 200-Tage-Linie war vor wenigen Wochen bei Evotec ähnlich explosiv wie es vergangene Woche bei Lufthansa der Fall war. Umso wichtiger ist es, unsere Relative-Stärke-Liste ergänzend mit dieser Info zu lesen, die wir stets auch in Webinaren zeigen. Denn “relativ stark” kommt oft mit “überhitzt” daher. Entsprechend knackig waren die Verluste, auch bei Wirecard und Nemetschek haben wir Ihnen die immensen Gewinne aufgezeigt, wobei letztgenannte Aktie kaum einer beachtet. Sollte man aber. Bei Nordex und Vestas ist die Lage anders. Wir hatten gehofft, dass sich Nordex bei 8 Euro fangen kann und sanft Discounter und Discount-Calls vorgestellt. Falsch war dies und nicht einmal der steigende Ölpreis stützt. Nordex ist auf diesem Niveau spekulativ, aber die Umkehrstory sollte irgendwann dann wirklich anlaufen. Im Momentum ist die Aktie schwach – wie auch SMA Solar, die es 17 Prozent am Donnerstag weg schoss.

Knock-out-Werkzeug für Nordex und Evotec finden Sie in unserer Übersicht und hier.

Evotec Bull HU9V74 und Bear HW4L0N

Nordex Bull TR0K5H und Bear CQ1G05

Dazu die Relative Stärke – wie immer…

Nordex hält wieder die rote Laterne im Ranking

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen.

Die Berechnung der Relativen Stärke nach Levy – kurz RSL – erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen. Zusätzlich ist in der Spalte DIX der Abstand der Aktie zur 200-Tage-Linie in Prozent angegeben.

Name Kurs %Änd. DIX RSL AIXTRON SE NA O.N. 13,445 -5,15 100,728 1,244 SILTRONIC AG NA O.N. 125,2 -5,44 56,76 1,21 PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 160,95 -0,86 27,61 1,17 SCHAEFFLER AG INH. VZO 14,84 3,271 5,711 1,14 COVESTRO AG O.N. 81,78 -2,56 17,89 1,13 WACKER CHEMIE O.N. 134,8 -2,28 27,46 1,13 CECONOMY ST 11,46 -0,693 18,276 1,122 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 157,3 -0,63 13,38 1,12 BRENNTAG AG NA O.N. 51,99 0,12 2,73 1,11 RWE AG ST O.N. 23,05 -0,389 31,475 1,107

Name Kurs %Änd. DIX RSL NORDEX SE O.N. 7,635 -7,387 -39,405 0,776 GFT TECHNOLOGIES SE 12 -5,549 -31,63 0,787 EVOTEC AG O.N. 16,08 -6,102 22,765 0,864 ADVA OPT.NETW.SE O.N. 4,837 -2,774 -40,507 0,879 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. 15,54 -2,784 12,835 0,883 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 25,74 -9,206 -27,087 0,886 KION GROUP AG 67,23 -2,15 0,04 0,89 STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 3,499 -1,575 -20,819 0,908 HUGO BOSS AG NA O.N. 67,76 -2,73 -1 0,91 MEDIGENE AG NA O.N. 11,345 -7,388 -3,2 0,913

