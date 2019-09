Versorgung der Bevölkerung

Die Weltbevölkerung wächst und der Hunger breitet sich aus. Da gibt es noch viel zu tun

Die Anzahl der hungernden Menschen, so die Vereinten Nationen, steigt seit Mitte des Jahrzehnts wieder an. Etwa 820 Millionen Menschen müssen hungern. Eine erschreckende Zahl. Besonders betroffen ist Afrika. Eine schwache wirtschaftliche Entwicklung, Überschwemmungen, Dürren und Konflikte wirken ursächlich. Rund zwei Milliarden Menschen sind unterernährt. Das Ziel der Vereinten Nationen bis 2030 den Hunger auf der Welt auszurotten, scheint utopisch.





Dabei wird die Weltbevölkerung von jetzt 7,7 Milliarden Menschen bis zum Jahr 2050 auf geschätzte 9,7 Milliarden anwachsen. Eine Gesellschaft, die sich mit Nahrung und Pharmaprodukten beschäftigt, ist EnWave. Die Gesellschaft kann mithilfe schneller kostengünstiger Trocknung Lebensmittel und pharmazeutische Produkte entwässern und haltbar machen. Jüngst konnte EnWave mit Kameya Foods einen Lizenzvertrag schließen. Getrocknet werden Wasabi, Gemüse und Meeresfrüchte.





Die Innovation von EnWave hat auch in der boomenden Cannabisbranche Eingang gefunden. So wird beispielsweise Glasshouse Botanics für hochwertiges medizinisches Cannabis die Technologie von EnWave nutzen.





Beim aktuellen Interesse an Cannabis-Gesellschaften kommt man an RavenQuest BioMed nicht vorbei. Die Gesellschaft ist in mehreren Bereichen aktiv: Anbau von Cannabis in bester Qualität, Forschung und Entwicklung sowie eine innovative Orbital-Garden-2.0-Technologie. Dabei handelt es sich um rotierende Gärten, die den Pflanzen vollautomatisch beste Bedingungen bietet – und dem Unternehmen einen technischen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz. Für 2020 rechnet RavenQuest BioMed mit einem Umsatz von 90 Millionen CanDollar, Tendenz steigend.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von EnWave (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/enwave-corp/) und RavenQuest BioMed (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/ravenquest-biomed-inc/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/