Versorger als Stabilitätsanker

Das Investmenthaus ClearBridge Investments rechnet mit einer gemächlicheren Erholung der Wirtschaft. „Das Mittel der Wahl bleiben daher Versorger und deren berechenbare Zahlungsströme“, sagen Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh und Daniel Chu, Portfoliomanager bei ClearBridge.

Während die Kapitalmärkte eine V-förmige Erholung der Weltwirtschaft vorwegnehmen, bieten Investments in Infrastruktur-Titel Anlegern auch für alternative Szenarien Sicherheit, so ClearBridge. Die Experten des Investmenthauses betonen, dass die Konjunkturdaten noch immer hinter den Zahlen von vor der Pandemie zurückbleiben würden. „Einkaufsmanagerindizes, der Einzelhandel oder auch Zahlen vom Arbeitsmarkt haben im Vergleich zur Situation zu Anfang des zweiten Quartals eine deutliche Verbesserung gezeigt“, sagt Nick Langley. „Dennoch ist zu bedenken, dass die Zahlen das Niveau von vor der Krise noch nicht wieder erreicht haben. Es macht daher Sinn, wenn sich Anleger weiter defensiv positionieren.“

Um ein Portfolio mittels Infrastruktur-Investments defensiv auszurichten, setzen die Experten von ClearBridge auch weiterhin auf Versorger. „Diese bieten noch immer kalkulierbare Erträge und Dividenden oberhalb der Inflationsrate“, betont Langley. Gegen Ende des zweiten Quartals legten an der Börse auch andere Infrastruktur-Bereiche wieder zu: Mautstraßen, Flughäfen oder Bahnhöfe lockten nach dem Ende des Shutdowns wieder mehr Kunden an. An den Märkten stiegen Aktien aus den drei genannten Bereichen im zweiten Quartal jeweils um rund zwanzig Prozent. Da Mautstraßen, Flughäfen oder Bahnhöfe von Kunden abhängig sind, gelten diese Infrastruktur-Titel im Vergleich zu klassischen Versorgern als eher konjunktursensitiv.

„Für Anleger kommt es darauf an, Infrastruktur-Investments entsprechend ihres Risikoprofils zu allokieren. Die verschiedenen Branchen bieten dazu beste Möglichkeiten. Hinzu kommt, dass die Pandemie weltweit in unterschiedlichen Geschwindigkeiten verläuft. Konjunktursensitive Titel haben in Asien, wo die Pandemie aktuell unter Kontrolle scheint, bereits eine stärkere Kurserholung hinter sich als beispielsweise in Nordamerika“, weiß Langley.

Aktuell sind die Experten von ClearBridge mit einem Portfolioanteil von 37 Prozent am stärksten in Nordamerika positioniert. „Den größten Teil nehmen dort Versorger ein, die aufgrund ihrer kalkulierbaren Zahlungsströme und verlässlicher Dividenden eine solide Grundlage für unsere Portfolios bieten“, so die Portfoliomanager. Um den weiteren Verlauf der Wirtschaft einschätzen zu können, analysieren die Experten von ClearBridge vermehrt „weiche“ Daten, wie etwa die Mobilität in Innenstädten, und leiten daraus ihr Handeln ab. „Aktuell gehen wir von einer etwas gemächlicheren Erholung der Wirtschaft aus, weswegen Versorger das Mittel der Wahl bleiben“, sagen Langley, Hurst, Hamieh und Chu.





Important information

All opinions and data included in this commentary are as of the publication date and are subject to change. The opinions and views expressed herein are of the author and may differ from other portfolio managers or the firm as a whole, and are not intended to be a forecast of future events, a guarantee of future results or investment advice. This information should not be used as the sole basis to make any investment decision. The statistics have been obtained from sources believed to be reliable, but the accuracy and completeness of this information cannot be guaranteed. Neither ClearBridge Investments, LLC nor its information providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

Performance source: Internal. Benchmark source: Morgan Stanley Capital International. Neither ClearBridge Investments, LLC nor its information providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Performance is preliminary and subject to change.

Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent. Further distribution is prohibited.

Past performance is no guarantee of future results.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.