Versöhnliches vom Handelsstreit: Dax macht Boden gut

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

- Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten -Christian Sewing folgt dem glücklosen John Cryan als Chef der Deutschen Bank. Ob das der Grund dafür ist, dass der Dax freundlich startet sei dahingestellt – zumindest aber hilft es der Aktie der Deutschen Bank.Hauptgesprächsthema auf dem Parkett bleibt der Handelsstreit zwischen den USA und China. Sorgen um eine Verschärfung hatten den Dow Jones am Freitag tief ins Minus gedrückt. Am Wochenende twitterte Trump wieder versöhnlichere Töne. Zuckerbrot und Peitsche sozusagen.Anleger reagieren positiv auf den Chefwechsel bei der Deutschen Bank. Die Aktien legen um knapp vier Prozent zu. Am Sonntagabend hatte der Aufsichtsrat des größten Geldhauses Deutschlands mit sofortiger Wirkung den bisherigen Vize Christian Sewing als Nachfolger des glücklosen Vorstandschefs John Cryan ernannt.Sewing ist ein klassisches Eigengewächs und ist schon seit seiner Lehrzeit bei der Deutschen Bank. Zuletzt leitete er das Privat- und Firmenkundengeschäft.Adidas zieht wegen eines Berichts in der “Financial Times” die Aufmerksamkeit auf sich. Der Sportartikelhersteller will Läden schließen und seine Investitionen im Onlinebereich erhöhen. Der Absatz im Bereich E-Commerce soll innerhalb der nächsten zwei Jahre verdoppelt werden.Autowerte rücken in den Fokus, denn die Bundesregierung erwägt angeblich einen Milliardenfonds mit Beteiligung der Autoindustrie zur technischen Nachrüstung von Dieselfahrzeugen. Wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel meldet, gibt es Überlegungen, zumindest einen Teil der Dieselflotte mit sogenannten SCR-Katalysatoren nachrüsten zu lassen. Dazu prüfe die Koalition, ob Autokonzerne fünf Milliarden Euro in einen Fonds einzahlen. Die Regierung würde Geld zuschießen.