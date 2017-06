Versilbertes Mexiko

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Sieben aufeinanderfolgende Jahre ist Mexiko nun schon die Nummer eins unter den weltweiten Silberproduzenten. Bereits die spanischen Eroberer vor mehr als 500 Jahren hatten den Silber-Reichtum der neuen Ländereien jenseits des Atlantiks entdeckt. Doch es dauerte bis ins 18. Jahrhundert, dass Mexiko der größte Silberproduzent auf dem Erdball wurde. Zuvor kam noch mehr des edlen Metalls aus Peru. Für den Export Mexikos war Silber bis vor rund 150 Jahren der wichtigste Faktor. Zeitweise lag der Silberanteil von Silber am Gesamtexport bei 70 und mehr Prozent.





Auch heute noch kann man riesige Abraumhalden von jahrhundertelang ausgebeuteten Silberminen sehen, die teilweise mit neuen technologischen Methoden erneut bearbeitet werden. Im vergangenen Jahr wurden in Mexiko rund 5600 Tonnen Silber produziert. Platz zwei nimmt Peru mit rund 4100 Tonnen ein.





Starke Standbeine in Mexiko besitzt zum Beispiel Endeavour Silver. 2016 holte der Konzern 9,7 Millionen Unzen Silberäquivalent aus drei produzierenden Minen aus dem Boden. Dabei werden Kupfer- und Gold-Beiprodukte in Silber umgerechnet. Zudem arbeitet Endeavour am Aufbau zweier weiterer Minen und besitzt drei aussichtsreiche Explorationsprojekte. Für ein weiteres Produktionswachstum scheint das Unternehmen somit gerüstet.





MAG Silver, ein weiterer aussichtsreicher Silber-Konzern in Mexiko, produziert im Gegensatz zu Endeavour Silver noch nicht. Doch das Projekt, das die Kanadier mit ihrem mexikanischen Partner Fresnillo aufbauen, kann sich sehen lassen. Das Juanicipio Joint-Venture (44 Prozent MAG, 56 Prozent Fresnillo) umfasst mittlerweile mehr als 208 Millionen Unzen Silber-Ressourcen. Aufgrund des hohen Silbergehalts im Gestein von gut 600 Gramm je Tonne dürften die Kosten des Abbaus sehr niedrig liegen. Ab 2019 soll dort der Abbau beginnen.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html