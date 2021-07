Versicherungsriesen im Fokus der Anleger

1. Siemens Energy (WKN ENER6Y)

Sehr hohe Umsätze verzeichnen unsere Händler auch am Tag nach der Gewinnwarnung in den Papieren von Siemens Energy. Für die Aktie geht es nach den gestrigen Kursverlusten weiter bergab.



2. BioNTech (WKN A2PSR2)

Gefragt unter Stuttgarter Anlegern sind am Freitag auch die Papiere von BioNTech. Wie verschiedene chinesische Medien berichten, will China nun auch stärker auf den mRNA-Impfstoff der Mainzer setzen. Bereits im März 2020 schloss BioNTech eine strategische Partnerschaft mit dem chinesischen Pharma-Unternehmen Fosun Pharma ab. BioNTech-Papiere notieren zum Mittag rund 1,5% fester.



3. Allianz (WKN 840400)

Unter den Gewinnern im DAX finden sich auch die Papiere der Versicherungskonzerne Allianz und Münchener Rück wieder, die beide um rund 0,5% zulegen können. Mit Blick auf die aktuelle Hochwasserlage mit vielen Sachschäden in großer Höhe werden voraussichtlich auch auf die Versicherungsbranche einige Belastungen zukommen. Die beiden Konzerne legen Anfang August das aktuelle Zahlenwerk vor.