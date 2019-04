Verschnaufpause oder Brexit-Chaos? - DAX sucht noch seine Richtung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Positiv formuliert könnte es sich am deutschen Aktienmarkt zum heutigen Handelsauftakt nur um eine kurze Verschnaufpause nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage handeln, bevor der Markt erneut die 200-Tage-Linie bei rund 11.720 Punkten in Angriff nimmt.Allerdings gibt es mit dem bangen Blick nach London auch einen guten und damit negativen Grund für die Anleger, kurzfristig erzielte Gewinne mitzunehmen oder das Pulver für weitere eventuelle billigere Einstiege trocken zu halten. Denn auch wenn die Börse auf den ersten Blick nicht mehr auf die immer gleichen Akte im Brexit-Drama reagiert, mit der steigenden Gefahr eines ungeordneten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union am 12. April will kein Investor zu stark ins Risiko gehen.Stützend für den Deutschen Aktienindex wirkt der weiter nachgebende Euro, der für höhere Gewinne bei exportorientierten Titeln sorgt. Der Abwärtstrend in der Gemeinschaftswährung dürfte auch noch solange anhalten, wie die Wirtschaftsdaten aus der Eurozone eher enttäuschen, während wie gestern Einkaufsmanagerindizes aus den USA zeigen, dass der Konjunkturmotor in den Staaten ein paar Umdrehungen mehr auf die Straße bringt.

So dürften den DAX auch in den kommenden Tagen eine stabile Wall Street, die technisch jetzt sehr viel besser aussieht, und ein schwacher Euro nach unten absichern. Aber nach oben sollte das Potenzial ohne Klarheit in Sachen Brexit begrenzt sein. Und je näher der Freitag der kommenden Woche rückt, desto größer dürften die Nervosität auf dem Börsenparkett und die entsprechenden Kursausschläge werden. Aber vielleicht hören wir ja in den kommenden Tagen zur Abwechslung mal, was die britischen Politiker wollen und nicht zum gefühlt zwölften Mal, was sie nicht wollen.



Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.