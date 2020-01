Verschnaufpaufspause durch Teilabkommen und bereit für nächste Etappe

Das Teilabkommen zwischen den USA und China ist mehr als eine Etappe. Normalerweise steigen Aktienmärkte im Vorfeld eines erwarteten positiven Ereignisses an, um dann, wenn's tatsächlich so weit ist, durch Gewinnmitnahmen unter Druck zu geraten. Diesmal ist das jedoch nicht so.Das Ergebnis unserer wöchentlichen: "So zeigen die Sentiment-Indikatoren zwar Euphorie, aber genau wie vor einer Woche gilt auch heute: Diese, die Kurse können also durchaus noch weiter ansteigen, bevor eine Überhitzung zur Vorsicht mahnt."Aus den Details unserer Analyse lässt sich also alsableiten, dass wirkönnen. Kleinere Verschnaufpausen oder Korrekturen sind natürlich in einer so euphorischen Situation jederzeit möglich. Doch in solche natürlichen Korrekturen hinein, die zu einer Rallye gehören, sollten Sie Ihre PositionenDetails zu den Ergebnissen sowie meiner Interpretation finden Sie im frei zugänglichen Kapitel 03 unserer aktuellen Heibel-Ticker Ausgabe unter https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1703#ch03 Details zum Ausblick sowie unseren Empfehlungen und Aktien mit Wachstumschancen können Sie in Kapitel 04 finden: https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1703#ch04