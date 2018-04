Verrückte Statistik – 100 Prozent Gewinngarantie für 2018

Wie wird das Börsenjahr 2018, was können Aktiensparer erwarten – das fragten wir Mitte Januar? Geht es nach einer Statistik seit dem zweiten Weltkrieg, war die Sache nach den ersten fünf Handelstagen entschieden. 2018 wird ein Knaller. In unsererfinden Sie dafür regelmäßig neue Anlageideen, wie den Telekom Capped Bonus

Mit sechs frischen Rekorden war auch der US-Leitindex S&P 500 so gut in das neue Börsenjahr gestartet wie seit 1964 nicht mehr. Investoren, die zu Jahresbeginn zu vorsichtig agierten, wurden bestraft und mussten ihre Aktienquote erhöhen, um nicht in Performancerückstand zu geraten. Besonders Anhänger der Statistik halten gute Karten in der Hand.

Seit 1950 kletterte der S&P 500 in den ersten fünf Handelstagen 15 Mal um mehr als zwei Prozent. In allen Fällen war auch die Gesamtjahresperformance des Jahres positiv, die Trefferquote liegt bei beeindruckenden 100 Prozent und es gab nicht einen einzigen Ausreißer nach unten. Nun werden Skeptiker einwenden, dass Statistik ist, wenn von zwei Personen einer ein Hühnchen ist, statistisch beide eine Hälfte gegessen haben, aber nur einer satt ist. Soweit, so gut. Denn dies sieht man im März nun. Wir haben korrigiert, doch das Schöne – jetzt gibt es frische Anlageideen auf den DAX und Einzeltitel wie Nordex (Discounter VL4VKQ), Daimler (Bonus TR12LS) und Evotec (Inliner HX0U3F).

Ob die Regel weiterhin gültig bleibt, werden die kommenden 9 Monate zeigen, nachdem der Index in den ersten fünf Handelstagen des neuen Jahres um 2,8 Prozent zulegte. Doch nicht nur die hohe Gewinnwahrscheinlichkeit lässt die Bullen-Herzen höher schlagen. Auch die zu erwartende Durchschnittsperformance von gut 18 Prozent liegt deutlich über dem langjährigen Mittelwert.

Kehrseite der Medaille: In Jahren mit einem guten Auftakt steigt auch das Risiko von stärkeren Gewinnmitnahmen – das haben wir schon erleben müssen. Prozentual zweistellige Rücksetzer sind nach einem guten Jahresauftakt keine Seltenheit – haben wir bereits hinter uns.

Anleger sollten also nicht davon ausgehen, dass die Kurse ähnlich wie im vergangenen Jahr an der Schnur gezogen und kontinuierlich steigen. 2017 war ein Ausnahmejahr, in dem der S&P 500 erstmals in seiner Geschichte keine Korrektur von mehr als drei Prozent zeigte. Eine Wiederholung dieses Phänomens wiederum wäre 2018 eine große Sensation gewesen.