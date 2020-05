Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der FED

Am Mittwoch wurde das Sitzungsprotokoll der vor drei Wochen stattgefundenen Notenbanksitzung veröffentlicht. Am Wochenende gab der FED-Vorsitzende Jerome Powell ein Interview. Er erwartet für das laufende Quartal einen Einbruch der amerikanischen Wirtschaftsleistung zwischen 20 und 30 Prozent. Die Arbeitslosigkeit wird seiner Ansicht nach auf über 20 Prozent steigen. Im April ist die Arbeitslosigkeit bereits auf 14,7 Prozent hochgeschnellt und kostete über 36 Millionen Amerikanern den Job. Powell sieht keine Parallelen zur großen Depression in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, da die Notenbanken weltweit gewillt sind, die Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. In seinen Aussagen hat er eingeschränkt, dass eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus noch schwerwiegendere Folgen haben könnte. Die USA sind bereits jetzt mit über 1,5 Millionen Infizierten und über 90.000 Toten der Hotspot des Virus.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.