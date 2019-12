Vernichtungsschlag im Ölmarkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Wir hatten es seit Wochen angekündigt, "der Ölmarkt wird weiter einbrechen" um dann doch um 4 Cent unseren Short Einstieg zu verpassen. Zum Wochenschluss wird in WTI klar Schiff gemacht und der Markt tritt seine Reise in die Tiefe an. Zwar sah die Primärerwartung vor, dass WTI zuvor noch den in Gelb hinterlegten Zielbereich anläuft, um Welle b in Lila abzuschließen, letztlich wurde dieser jedoch um 4 Cent nicht ganz erreicht.

Das hinterlegte Alternativszenario konnten wir mit dem Wochenschluss vom Chart nehmen. Die Bären befinden sich somit wieder im Fahrersitzt und treiben den Markt in der hinterlegten Primärerwartung zurück nach Süden.

Zwar befindet sich unser nächstes Ziel im Bereich von $52, letztlich müssen jedoch auch weit tiefere Notierungen mit eingeplant werden. Hierzu später mehr. Die nächste imminenten Unterstützung befinden sich nun zwischen $54.78 - $54.52. Wird diese unterschritten ist der Weg in Richtung $52 geebnet.

Der Abverkauf, der sich in der Spitze auf über 5% ausdehnen konnte, kam zwar um ein paar wenige Cent früher als im Chart hinterlegt, hält sich aber letztlich an die Primärerwartung in der wir die gesamte bisherige Aufwärtsbewegung als korrektive Aufwärtsbewegung betrachten.

Auch wenn hier im kommenden Wochenverlauf von einer Gegenbewegung auszugehen ist, stehen diesem Markt deutlich tiefere Notierungen bevor. Im weiteren Verlauf werden wir Shortpositionierungen in WTI hinterlegen und den Markt weiter in Richtung Süden begleiten.

