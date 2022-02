Vermögensverwalter setzen auf Gold

Laut einer Studie des World Gold Council will die Mehrheit der Vermögensverwalter den Goldanteil in den Portfolios erhöhen

Nicht nur private Anleger, sondern auch die professionellen Investoren, sprich Vermögensverwalter schätzen Gold. Verursacht wird dies durch die Inflation und den Wunsch nach langfristigen Renditezielen. Gold besitzt nämlich eine doppelte Funktion, es dient der Risikoabsicherung und ist das geeignete Mittel für langfristige Gewinnmöglichkeiten. Daher setzen Vermögensverwalter auf den risikominimierenden Wert des Edelmetalls. Das vom World Gold Council beauftragte Marktforschungsunternehmen Truth hat sich bei 20 deutschen Vermögensverwaltern umgehört, die jeweils mehr als eine Milliarde Euro verwalten.





Von einer Erhöhung des Goldanteils im Portfolio in den nächsten Jahren geht mehr als die Hälfte der Befragten aus, welche zusammen über ein Vermögen von zirka 370 Milliarden Euro walten. In den 20 Portfolios gibt es bereits 15, die Gold enthalten, durchschnittlich rund zehn Prozent. Gold gibt Sicherheit und spielt eine bedeutende Rolle bei einer längerfristigen Wertschöpfung. Bei Goldinvestments spielt auch ein emotionaler Faktor mit, der vom Goldbesitz als Familienerbe bis zum aktuellen Schutz für Krisenzeiten reicht. Für viele Investoren, so einer der Vermögensverwalter, ist Gold gleichbedeutend mit einer Lebensversicherungspolice.





Die Feinunze Gold kostet aktuell knapp 1.830 US-Dollar. Neben physischem Gold sind Investments in Goldunternehmen ein Muss in einem gut diversifizierten Portfolio, auch bei einem privaten Anleger. Hier käme Trillium Gold Mines in Betracht. Mit mehr als 55.000 Hektar Land im Red Lake Mining District in Ontario und damit dem größten aussichtsreichen Grundstückspaket in der Region ist das Unternehmen sehr gut aufgestellt. Ximen Mining besitzt 100 Prozent an drei Edelmetallprojekten, zwei Goldprojekte, die Goldmine Amelia und das epithermale Goldprojekt Brett sowie das Silberprojekt Treasure Mountain.





