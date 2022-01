Vermögensaufbau mit Aktien

Unsicherheiten herrschen auf dem Kapitalmarkt und im Konjunkturgeschehen. Vermögensaufbau fordert die Psyche

Nicht nur Omikron, sondern auch Lieferengpässe, eine galoppierende Inflation und geopolitische Risiken beherrschen das Tagesgeschehen. Doch sehen viele Experten 2022 nicht unter einem schlechten Stern stehen. So geht beispielsweise das Bankhaus Lampe von einem globalen Wirtschaftswachstum von 4,1 Prozent aus, ähnlich sei es im Euroland oder in Deutschland. Und das Bankhaus erwartet einen nachlassenden Inflationsanstieg. Für Deutschland seien zwischen zwei und drei Prozent zu erwarten.





Da Zinsanlagen auch in der näheren Zukunft keine Erträge generieren werden, kann ein lukratives Anlegen wohl nur mit Aktien gelingen. Ein Sparbuch erwirtschaftet durchschnittlich gerade einmal 0,1 Prozent. Bei einer Inflationsrate von 2,5 Prozent, bliebe unter dem Strich immer noch ein realer Wertverlust von 2,4 Prozent. Ähnlich wie im vergangenen Jahr wird auch für das laufende Jahr mit teils erheblichen Kursschwankungen gerechnet. Für Anleger heißt es durchhalten und starke Nerven zu behalten. Werte können nach oben oder unten gehen oder es kann längere Phasen mit einer Seitwärtsbewegung geben. Insgesamt scheinen aber die meisten Finanzexperten positiv auf die nächste Zeit zu blicken und sie rechnen mit weiteren Kursgewinnen.





Wer also für das Alter vorsorgen möchte und das Ersparte nicht von der Inflation anknabbern lassen möchte, sollte sich trauen und zu Aktien greifen, oft locken auch noch Dividenden. Da könnte sich ein Investment mit Blick auf den steigenden Uranpreis in ein Uranunternehmen wie Uranium Energy anbieten. Die nach einer Akquisition nun größte Urangesellschaft in Amerika ist bestens aufgestellt und kann die US-Regierung und die Kernkraftwerke zuverlässig mit Uran versorgen. Nicht minder interessant, wenn auch aus einem ganz anderen Bereich wäre EnWave. Mit Dehydrierungsmaschinen und der eigenen REV™-Technologie für die Trocknung von Cannabis, Lebensmitteln und pharmazeutischen Produkten konnte das Unternehmen bisher mehr als 45 Lizenzen auf fünf Kontinenten abschließen.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



