Vermögensanstieg deutscher Milliardäre seit Pandemie-Ausbruch bis zu 77 %, auch weltweit vergrößert sich Kluft

Deutsche Milliardäre während Pandemie mit Vermögensanstiegen von bis zu 77 %

2.189 wohlhabendste Menschen der Welt besitzen 10,2 Billionen US-Dollar, 2017 waren es noch 8,9 Billionen Dollar

Vermögen von US-Milliardären seit Pandemiebeginn mit durchschnittlichem Anstieg von 29 Prozent

Differenz zwischen Geldvermögen in Industrieländern und Schwellenländern vergrößert sich

Größte Vermögensanstiege bei Unternehmern aus Bereichen Gesundheit und Technologie

Das Vermögen deutscher Milliardäre hat sich seit dem vergangenen Jahr mitunter drastisch erhöht - trotz oder sogar aufgrund der Corona-Krise. Die Anstiege schlagen mit bis zu 77 Prozent zu Buche. Wie aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervorgeht, zeichnet sich auch weltweit ein ähnlicher Trend ab.

Die 2.189 wohlhabendsten Menschen der Welt besitzen rund 10,2 Billionen US-Dollar. Im Jahr 2017 waren es hingegen noch 8,9 Billionen Dollar.

Wie die Infografik aufzeigt, kletterte das Vermögen der US-Milliardäre seit Beginn der Corona-Krise durchschnittlich um 29 Prozent nach oben. Indes profitieren nicht alle Branchen gleichermaßen. Insbesondere Unternehmer aus den Bereichen Gesundheit und Technologie profitierten von hohen Zugewinnen der Vermögen.

Inzwischen ist das Netto-Pro-Kopf-Geldvermögen in den Industrieländern 22 Mal so hoch, als in den Schwellenländern. Noch vor vier Jahren war das Vermögen 19 Mal so hoch. Unterschiedliche Gründe sind für die Vermögenszuwächse verantwortlich - unter anderem die jüngste Rallye auf Aktien und Edelmetalle. Auch die weiter ansteigenden Immobilienpreise, öffentliche Unterstützungsprogramme sowie die Niedrigzinspolitik scheinen die Entwicklung weiter zu befeuern.

"Wie die Erhebung aufzeigt, erklimmen die Vermögen der Milliardäre dieser Tage neue Höchstwerte", so Block-Builders-Analyst Raphael Lulay. "Hierüber ist zwar durchaus kritisch zu diskutieren, allerdings sollte hierbei auch beachtet werden, dass die Vermögen mitunter in großen Teilen in die Unternehmen fließen, wodurch auch gesellschaftlicher Mehrwert erzeugt werden kann".

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken zum Teilen & Einbetten:

https://block-builders.de/vermoegensanstieg-deutscher-milliardaere-seit-pandemie-ausbruch-bis-zu-77-auch-weltweit-vergroessert-sich-kluft/

Bitte verlinken Sie diesen Artikel bei Veröffentlichung des Beitrages.

Über Block-Builders.de

Block-Builders ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern Nachrichten, Analysen und Anleitungen anbietet.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.