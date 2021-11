Vermögen erhalten und vermehren, Gold hilft

Heute ist es schwierig das Ersparte richtig anzulegen. Investments in Gold und Goldaktien können da hilfreich sein

Laut den Experten von J.P. Morgan Asset Management, ist die Frage heute nicht mehr, ob man spart, sondern wie. Denn bei den heutigen Zinsen würde es 720 Jahre dauern, bis sich die Ersparnisse verdoppelt haben. Deutsche Bürger investieren immer mehr in Aktien, ein Schub kam auch mit der Corona-Krise. Dennoch sind es insgesamt noch wenige. Aus statistischer Sicht war im vergangenen Jahr nur jeder Sechste, damit 17,5 Prozent der über 14-jährigen in Aktien investiert. Obwohl auf dem Sparbuch, das sich immer noch großer Beliebtheit erfreut, das Ersparte gemessen an der Kaufkraft schrumpft.





Die von J.P.Morgan Asset Management aufgemachte Rechnung sollte diejenigen überzeugen, die noch nicht in Aktien investiert sind. Bei einer Verzinsung von 0,1 Prozent dauert es also 720 Jahre, bis sich das Vermögen verdoppelt. Bei einer Rendite von sechs Prozent beispielsweise würde die Verdopplung nur 12 Jahre brauchen. Und im Durchschnitt haben Aktienfonds mit dem Fokus auf deutsche Unternehmen sogar etwas mehr als sechs Prozent erzielt. Hierzulande beträgt die Inflation, die an unserem Vermögen knappert, 4,5 Prozent. Im Vergleich zur Türkei etwa, dort liegt sie nun bei fast 20 Prozent, erscheint dies noch nicht so hoch. Doch es schmälert das Ersparte und ein Investment in Aktien sollte angedacht werden. In der Türkei übrigens sorgt die extrem schwach gewordene Währung für ein zusätzliches Anheizen der Inflation, denn Güter werden deutlich teurer.





Beim Blick auf Goldminenaktien gefällt zum Beispiel Revival Gold. Dessen Beartrack-Arnett-Projekt war früher die größte produzierende Goldmine in Idaho. Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung prognostiziert eine Produktion von 72.000 Unzen Gold jährlich bei Gesamtkosten von 1.057 US-Dollar je Unze. Zu den Produzenten gehört Karora Resources. In Westaustralien konnte das Unternehmen mit seinen Goldprojekten Beta Hunt und Higginsville in den ersten drei Quartalen 2021insgesamt fast 85.000 Unzen Gold aus dem Boden holen.



Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/).



Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.