Vermögen erhalten und vermehren

Das ist ein verständlicher Wunsch, in diesen Zeiten aber nicht einfach zu bewerkstelligen

Ein bekannter und erfolgreicher Rohstoffinvestor und Milliardär, Dr. Thomas Kaplan, hat da seine eigenen Ansichten. Kunstwerke von Rembrandt und der Schutz von Großkatzen liegen ihm am Herzen und auch Gold. Geld, so Kaplan, macht man nicht, indem man etwas produziert, sondern indem man etwas zu einem hohen Preis verkauft. Zuvor muss kostengünstig gekauft und vorausschauend gehandelt werden.





In einem Interview im letzten Herbst erklärte Kaplan, dass sich nach seiner Meinung Gold in einem langfristigen Bullenmarkt befindet. Und Gold sei der am meisten unterbewertete Trade an den weltweiten Finanzmärkten. Dies sei allein schon auf die niedrigeren Gehalte in den Projekten und die immer seltener werdenden hochgradigen Liegenschaften zurückzuführen. Aktuell kommt die enorme Verschuldung vieler großer Volkwirtschaften und die abwertenden Fiat-Währungen dazu. Zudem ist Gold verursacht durch die Pandemie stärker in den Fokus der Anleger gelangt. Dazu zählen auch viele neue Goldanleger.





So prognostizierte der Milliardär bereits Ende letzten Jahres einen Goldpreis von 3.000 bis 5.000 US-Dollar je Feinunze Gold. In 2015, als Gold nur etwas mehr als 1.000 US-Dollar je Unze kostete, hatte Kaplan sich zusammen mit einem Partner günstig im Goldgeschäft eingekauft. Günstig einkaufen und später – denn Gold ist eine mittel- bis langfristige Anlage – Gewinne einstreichen, ein schönes Ziel. Daher sollte der Blick auch immer auf Goldunternehmen gerichtet sein. Etwa auf Aguila American Gold oder Ximen Mining.





Aguila American Gold besitzt mit dem großen Wusa-Gold-Silber-Projekt in Oregon die einmalige Gelegenheit ein großes Stück Land mit mehreren Hinweisen auf epithermale Goldmineralisierungen zu explorieren. Ximen Mining besitzt in British Columbia zwei hochwertige Goldprojekte. Auch ein Silberprojekt gehört zum Portfolio.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.