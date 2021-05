Vermeiden Sie diese 3 Fehler beim Aktienhandel!

Wenn Sie im Aktienhandel noch ein Anfänger sind, dann müssen Sie die folgenden 3 Fehler, die ich nun für Sie „enthülle“, unbedingt vermeiden! Leider werden diese sehr häufig - gerade von Anfängern im Aktienhandel - leichtfertig begangen und führen dazu, dass der Traum vom schnellen Geld an der Börse einfach so zerplatzt!

Wenn Sie diese Trading Fehler jedoch gekonnt vermeiden - mit Hilfe der unten aufgeführten sofort anwendbaren Tipps - steht Ihnen nichts mehr im Wege und Sie können endlich die Ergebnisse erzielen, die Sie sich wünschen.

Also, rücken Sie ein Stück näher und lesen Sie die folgenden Zeilen aufmerksam durch. Wenn Sie das Erlernte dann auch noch umsetzen, können Sie mit dem Aktienhandel (auch wenn Sie noch Anfänger sind), sehr hohe Renditen erzielen!

Gut, jetzt geht es aber los - schauen wir uns die Trading Fehler Schritt für Schritt an:

Fehler #1: Das Nutzen von unzähligen Monitoren

Viele Aktienhandel Anfänger (aber auch Trading Neulinge) denken offenbar, dass es für ihre Rendite gut sei, immer mehr Monitore zu verwenden. Viele kaufen sich sogar gleich eine sogenannte Trading Station, wo drei oder vier - in einigen Fällen sogar noch mehr - Monitore genutzt werden. Gerade bei Forex (Devisen) Tradern ist diese Vorgehensweise sehr beliebt, um das Trading System auch bei den verschiedensten Währungspaaren und Zeitebenen (z.B. im Daytrading) anwenden zu können…

Aber auch bei Aktienhandel Anfängern ist dies gängige Praxis! Schließlich können so mehrere Märkte, Charts und Indikatoren zur Selben Zeit im Auge behalten werden.

All das kling ja ganz gut - in der Theorie!

Im Praxis-Test sieht die ganze Sache dann aber schon ganz anders aus… Denn wie will man (gerade als Anfänger im Aktienhandel!) unter derartigen Zuständen vollkommen bei der Sache sein und vor allem die erforderliche Ruhe und Gelassenheit bewahren?

Die ganze Sache kann so auf Dauer nicht funktionieren! Beim Traden bzw. beim Aktienhandel sieht man dann nach einer Weile den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr - man ist als Anfänger einfach überfordert.

Vielleicht ist diese Herangehensweise noch für eine Aktienanalyse geeignet, aber für den Aktienhandel Anfänger, geschweige denn im Devisenhandel (Forextrading) ist dies völlig unbrauchbar und - wie gesagt - sogar extrem schädlich!

Es ist gut möglich, dass hier ein wenig Angeberei vor Freunden eine Rolle spielt - wer weiß :-)

Auch ich verwende für meinen Aktienhandel EINEN EINZIGEN Bildschirm und dieser reicht völlig aus! Nochmal: Finger weg von Trading Stationen o.ä. und verwenden Sie als Anfänger fürs Erste nur EINEN Monitor. Komplizierter können Sie es immer noch machen…

Fehler #2: Rund-um-die-Uhr Aktienhandel bzw. Trading

Für Anfänger ist dies eigentlich eine arge Belastung, aber es gibt Sie: Trader, die den ganzen Tag vor Ihrem Chart sitzen - jede freie Minute! Die meisten tun das, weil Sie fürchten in der Pause ein Signal zu verpassen…

Ich gebe zu, als ich noch Anfänger im Aktienhandel oder Online Trading war, habe ich diesen WAHNSINN auch so praktiziert. Es gab mir die Illusion der Kontrolle, also immer einschreiten zu können wenn etwas schief läuft.

Auch das ist vom Ansatz her vielleicht gar nicht so schlimm. Was jedoch schlimm ist, ist, dass es nicht beim einfachen Anschauen der Aktien Kurse usw. bleibt, sondern es wird an den Positionen herumgedoktert, was das Zeug hält!

Anfänger beim Aktienhandel können dieser Verlockung einfach noch nicht widerstehen. Dies ändert aber NICHTS an der Tatsache, dass dieses sinnlose und nach „Bauchgefühl“ Eingreifen KEIN Tradingsystem auf Dauer übersteht.

Das ist aber noch nicht alles: Denn es werden nicht nur die bereits aktiven Trades „präzisiert“, sondern auch ganz neue Positionen aktiviert, die rein gar nichts mit der eigentlichen Aktienhandel Strategie zu tun haben! Aber auch kein Wunder: Der Anfänger sitzt nun schon den ganzen Tag vor diesem Bildschirm und da will man auch endlich mal ein wenig Action! Dadurch sieht man häufig „Einstiegssignale“, die eigentlich nicht vorhanden sind.

Auch beim Forex Trading werden auf diese Weise neue Orders platziert, die mit dem eigentlichen System nicht übereinstimmen. Wie die Performance dann am Ende des Monats aussieht, können Sie sich vorstellen :-(

Gerade wenn man noch ein Anfänger im Aktienhandel ist, ist dies mit Sicherheit ein Punkt, der die angestrebten Ziele in weite Ferne rücken lässt. Deshalb fordere ich Sie auf: Seien Sie ehrlich zu sich selbst und fragen sich, ob Sie dies in der Vergangenheit so betrieben haben. Wenn ja, dann unterlassen Sie die Ständige Gafferei in Zukunft schnellstmöglich!

Dies ist nicht nur gut für Ihre Performance, sondern auch für Ihre Augen ;-)

Fehler #3: Irrglaube: „Aktienhandel Anfänger benötigen eine besondere berufliche oder akademische Bildung“

Warum sollte man auch irgendwelche besonderen Vorkenntnisse oder Qualifikationen mitbringen müssen? Aktienhandel bzw. Trading ist schließlich recht simpel:

Als Anfänger müssen Sie sich natürlich ein paar Grundkenntnisse zur Technischen Analyse und natürlich zur Börse aneignen. Ist das geschafft, ist es sicherlich sinnvoll, sich ein wenig mit dem entscheidenden Faktor der Psychologie beim Aktienhandel vertraut zu machen. Wenn Sie auch Ambitionen haben als Forex Trader durchzustarten, ist dieser Punkt das Wichtigste überhaupt!

Um eine funktionierende Aktienhandel Strategie zu finden - die auch für Anfänger geeignet ist - müssen Sie sich darüber im Klaren werden, welche Art Trader oder Aktienhändler Sie sind. Dazu sollten Sie sich Fragen stellen, wie z.B. „Wie viel Zeit kann ich täglich für den Handel aufwänden““ oder „Wie groß wird mein Startkapital sein?“ (Gerade als Aktienhandel Anfänger sollte dieser Betrag natürlich nicht zu groß sein!).

Aus diesen Fragen leiten Sie dann Antworten für sich ab und können so Ihre eigene Aktienhandel Strategie entwerfen, die genau auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist.

Nachdem Sie diese Punkte abgehackt haben, sind Sie bereits den meisten beim Aktienhandel weit voraus (und sind somit auch kein Anfänger mehr). Ihr Erfolg steht dann auf einem soliden Fundament und im Online Trading bzw. Aktienhandel sind Sie so gut wie unschlagbar!

Keine Frage: Als Aktienhandel Anfänger müssen Sie weder Mathematik studiert haben, noch irgendwelche anderen besonderen Vorkenntnisse mitbringen. ALLES, was Sie benötigen, können Sie sich unkompliziert in kürzester Zeit aneignen! Also, worauf warten Sie noch? Legen Sie los!

Trading-Welt



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.