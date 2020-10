Verluste auf breiter Front – Steigende Corona-Zahlen lassen selbst Börsen-Lieblinge fallen

1. Amazon (WKN: 906866)

Die Papiere des amerikanischen Technologie-Konzerns befinden sich heute unter den meistgehandelten Aktien in Stuttgart. Die Aktie muss analog zum breiten Markt Verluste wegstecken und verliert gut 2%. Angesichts der starken Kursentwicklung der letzten Monate gönnen die Anleger der Aktie vorerst eine Verschnaufpause. Amazon legte in den letzten zwölf Monaten – trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie und gestiegener Nachfrage im Onlinehandels-Geschäft – um 75% zu.

2. Daimler (WKN: 710000)

Am DAX-Ende findet sich heute die Daimler-Aktie wieder. Neue Konjunktursorgen machen sich unter den Anlegern in Stuttgart breit, weil sich die Situation weiter verschärft. Nach heftigen Verlusten im März konnte sich die Aktie zwar wieder erholen; auf Jahressicht steht dennoch ein knappes Minus von 4,5%.

3. Nel ASA (WKN: A0B733)

Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Herstellers wird heute in einem ohnehin schwachen Marktumfeld stark abverkauft und verliert fast 6%. Da hilft auch die gestern veröffentlichte Meldung über einen neuen Auftrag des polnischen Energie-Unternehmens ZE PAK für den Bau von Wasserstoff-Tankstellen im Wert von 3,2 Millionen Euro nicht weiter.