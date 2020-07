Verkäufer in Linde- und Netflix-Calls

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Bei den Knock-out-Produkten wird heute in Stuttgart ein Call (WKN HW0JVE) auf Linde fast ausschließlich verkauft. Laut unserem Derivatehändler handelt es sich um eine Verkaufsempfehlung für den Knock-out-Call. Der DAX-Konzern wird am 30. Juli frische Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. Die Linde-Aktie notiert heute bei 213,60 Euro geringfügig um 0,2% höher.





Auch in einem Call-Optionsschein (WKN MC6SS1) auf Netflix überwiegen die Verkäufer. Bis zur Bekanntgabe der Quartalszahlen am letzten Donnerstag waren in dem Call in Stuttgart fast nur Kauforders zu verzeichnen. Letzte Woche reagierten die Anleger enttäuscht auf die Quartalszahlen von Netflix. Auch heute gibt die Aktie 0,5% nach und liegt somit bei 427,60 Euro.Ein „alter Bekannter“, der Call-Optionsschein (WKN MA0VGJ) auf Peloton Interactive, wird auch zum Wochenauftakt von den Stuttgarter Derivateanlegern sehr rege gehandelt. Unser Händler führt in dem Call-Optionsschein fast nur Kauforders aus. Die Aktie von Peloton Interactive legt heute rund 1,2% auf 52,20 Euro zu.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.