Verkäufer in Calls auf Allianz und RWE

Das mit deutlichem Abstand meistgehandelte verbriefte Derivat an der EUWAX ist heute ein Knock-out-Call (WKN MC9LU3) auf den Dow Jones-Index. Die Knock-out-Barriere ist gegenwärtig bei 22.771,71 Punkten im Dow Jones. Der Dow ging gestern mit 25.742 Punkten aus dem Handel. Unsere Händler führen in diesem Call eine Vielzahl von Orders mit kleineren Umsätzen aus. Vor Eröffnung der amerikanischen Märkte steht der Dow Jones Future im positiven Terrain.





Ein Call-Optionsschein (WKN MC75UJ) auf den Münchner Versicherungskonzern Allianz wird heute von den Anlegern mehrheitlich verkauft. Die meisten Anleger dürften mit dem Call-Optionsschein in den letzten Tagen ordentliche Gewinne erzielt haben. Alleine heute notiert die Allianz-Aktie um über neun Euro höher bei 180,54 Euro.Auch ein weiterer Call-Optionsschein (WKN MC6EHE) auf einen DAX-Wert wird heute in Stuttgart häufig gehandelt: In diesem Fall dreht es sich um den Energierversorger RWE. Der Call wird von den Anlegern in Stuttgart verkauft. Auch mit diesem Call-Optionsschein dürften die Anleger in den letzten Tagen ansehnliche Gewinne erzielt haben, sofern sie nicht Ende Februar oder Anfang März eingestiegen sind. Die RWE-Aktie notiert heute über zwei Prozent höher bei 31,60 Euro.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.