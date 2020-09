Verkäufe auf Illumina

Auf den amerikanischen DNA Sequenzierungsanbieter Illumina verkaufen die Anleger heute ihren Knock-out Call (WKN KB0ZNK). Am 29. Oktober wird Illumina seine Zahlen für das 3. Quartal vermelden. Im zweiten Quartal ist durch die Corona-Pandemie der Umsatz von 838 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 633 Millionen US-Dollar gefallen. Für die Aktie geht es heute 1,18% aufwärts.





Auch heute finden die häufigsten Preisfeststellungen bei den verbrieften Derivaten bei einem Call Optionsschein (WKN HX6R2L) auf Bayer statt. Weiterhin überwiegen die Käufer. Für die Bayer Aktie geht es heute um -1,77% abwärts auf 53,44 Euro.Ein Call-Optionsschein (WKN MC51K6) auf Facebook wird von den Stuttgarter Derivateanlegern heute fast ausschließlich gekauft. Das Unternehmen wird seine Quartalszahlen am 28. Oktober veröffentlichen. Im letzten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 10%. Die Aktie notiert mit 220,05 Euro unverändert. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.