Verkäufe bei Roche und Käufe bei Regeneron

Schweizer Aktien können seit dem 01.07.2019 zwar nicht mehr an europäischen Börsenplätzen gehandelt werden. Mit verbrieften Derivaten können Anleger jedoch weiterhin auf die Kursentwicklung von Schweizer Aktien setzen. Heute wird von den Anlegern an der EUWAX ein Knock-out-Call auf Roche (WKN CT8SRJ) fast ausschließlich verkauft.





Gold steht wie bereits in den Vortagen besonders im Fokus der Derivateanleger an der EUWAX. Ein Put-Optionsschein auf Gold (WKN VE2AYW) wird heute sehr rege gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers halten sich Käufer und Verkäufer in etwa die Waage. Die Feinunze Gold wird zur Mittagszeit mit einem Plus von über 3 % bei knapp 1.510 Euro gehandelt.In Zeiten des Coronavirus stehen auch besonders Biotechnologiewerte im Fokus der Anleger. Heute steht ein Call-Optionsschein (WKN KA0XD8) auf das amerikanische Biotechnologieunternehmen Regeneron im Fokus der Derivateanleger. Nach Auskunft unserer Händler liegt eine Kaufempfehlung für den Optionsschein vor. Dementsprechend sind nur Käufer in dem Optionsschein zu verzeichnen. EUWAX

