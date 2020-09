Verkäufe in BYD-Call

Bei einem Knock-out-Call (WKN LS7Q6T) auf den chinesischen BYD-Konzern sorgen die Stuttgarter Anleger heute für über 150 Preisfeststellungen. Dieser wird von den Anlegern verkauft. Während es für die Aktie heute um 10% auf 10.36 Euro aufwärts geht, nehmen die Derivateanleger anscheinend die aufgelaufenen Gewinne mit.

Wie bereits am Vortag kaufen die Stuttgarter Anleger heute einen Call-Optionsschein (WKN MC826E) auf Amazon. Letzte Woche berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass Amazon bei der Handelssparte des indischen Reliance-Konzerns kurz vor dem Einstieg steht. Die Aktie des US-Online-Riesen gewinnt bis zum Mittag leicht auf 2.639 Euro.



In einem Call-Optionsschein (WKN MC987T) auf Apple halten sich in Stuttgart heute im Vorfeld des Events am Abend Käufer und Verkäufer in etwa die Waage. Mit einem Basispreis von 118,75 US-Dollar liegt der Call Optionsschein gerade am Geld. Der Bewertungstag des Calls ist am 18.06.2021.





