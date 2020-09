Verkäufe bei Albemarle & American Tower

Meistgehandelter Optionsschein der Stuttgarter Anleger ist heute ein Call auf American Tower (WKN MC9LDA). Hier sind hauptsächlich Verkäufe zu beobachten. Am 16. Oktober wird der US-Infrastrukturkonzern eine Quartalsdividende von 1,14 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig 4,56 US-Dollar ausbezahlt.





Auch bei einem Call-Optionsschein auf Visa bearbeiten die Stuttgarter Derivatehändler am Donnerstag viele Orders (WKN MC9PMX). Dieser vor einiger Zeit empfohlene Call wird von den Anlegern heute gekauft. Bei aktuell 168,20 Euro verliert die Visa-Aktie bisher auf Wochensicht rund 1,3%.Zudem handeln die Anleger in Stuttgart rege einen Call-Optionsschein auf Albemarle (WKN GF1HDX), der von der deutlichen Mehrheit verkauft wird. Die Aktie des US-Lithiumherstellers geriet in dieser Woche unter Druck, nachdem Tesla ankündigte, die Abhängigkeit von externen Lieferketten für Batteriemetalle zu verringern.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.