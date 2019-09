Verisign – Domain-Provider auf dem Weg zu neuen Sphären!

Weitere Suchergebnisse zu "VeriSign":

Symbol: VRSN ISIN:US92343E1029

Rückblick: Der amerikanische Internetdomain-Provider aus der Nähe von Washington D.C. versorgt Onlineanbieter und Websites mit den Domains .com und .net und übernimmt die Registrierung und Servicierung. Das Unternehmen konnte die letzten Jahre ein stabiles Umsatzwachstum generieren und vermeldete für das Geschäftsjahr 2018 1,02 Mrd. USD und einen Gewinn von 582 Mio. USD. Diese positive Entwicklung schätzen auch die Anleger und so konnte die Aktie in den letzten Jahren einen rasanten Anstieg verzeichnen, der sie fast wieder bis zu den Höchstständen aus .com-Zeiten um die 2000er Jahre geführt hat. Aktuell konsolidiert der Wert in einer Dreiecksformation rund um die gleitenden Durchschnitte 20 und 50.

Chart vom 05.09.2019 Kurs: 206,58 USD

Meinung: Die Aussichten für die Zukunft stehen gut, Internet Domains sind ein nach wie vor wachsender Geschäftszweig. Kann der Wert das Dreieck nach oben Auflösen wird ein Anlaufen des Jahreshochs aus dem Juli bei 221,78 USD immer wahrscheinlicher und möglicherweise setzt sich der Aufwärtstrend dann auch noch deutlich weiter fort.

Setup: Macht die Aktie unter erhöhtem Volumen einen Breakout durch das Hoch vom 29.08. bei 207,93 USD könnten Trader eine Longposition eröffnen. Ein Stopp Loss Niveau ergibt sich unter dem Tagestief vom 03.09. im Bereich von 200,20 USD. Zeigt sich der Gesamtmarkt nach der Rückeroberung des EMA 20 weiterhin stabil wäre das Jahreshoch ein sinnvolle erste Möglichkeit um Teilgewinne zu realisieren.

Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in VRSN



Analyse erstellt im Auftrag von





Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.



Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht.

Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht. Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen. Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

Vollständigen Disclaimer anzeigen