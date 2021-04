Verhaltener Wochenstart an den Börsen

1.BioNTech (WKN A2PSR2)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind am Montag die Papiere des Mainzer Impfstoff-Herstellers BioNTech. Für die Aktie geht es um 5,1% bergab. Medienberichten zufolge kam es in Israel – wo der Großteil der Bevölkerung bereits mit BioNTech/Pfizer geimpft worden ist – zu mehreren Fällen von Herzmuskelentzündungen bei Geimpften.



2. CureVac (WKN A2P71U)

Auch die Papiere des Tübinger Impfstoff-Herstellers CureVac werden rege gehandelt. Für die Aktie geht es zum Wochenstart um 0,9% bergauf. Aus der Politik werden Stimmen lauter, den CureVac-Impfstoff per Notfallzulassung früher auf den Markt zu bringen. Erst gestern forderte Berlins Wirtschaftsenatorin eine Notfallzulassung des CureVac-Impfstoffs.



3. BASF (WKN BASF11)

Stärker als der breite Markt zeigen sich auch die Papiere des Chemie-Konzerns BASF. Die Aktie gewinnt unter hohen Umsätzen knapp 0,4%. Am Donnerstag hält der Konzern seine jährliche Hauptversammlung ab. Dort wird auch über die Dividende in Höhe von 3,30 Euro je Aktie entschieden werden.