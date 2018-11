Vergoldete Rente

Die Rente ist sicher – das wissen wir von Ex-Minister Norbert Blüm. Doch wie viel ist ungewiss. Eine Aufbesserung mit Gold würde jedem guttun

"So kann es nicht weitergehen", sagt Professor Volker Brühl. Der Geschäftsführer des Center for Financial Studies (CSF) spricht dabei über dieselbe Rente wie einst Norbert Blüm. Der Chef des der Goethe-Universität angegliederten und in Frankfurt ansässigen Forschungsinstituts sollte es wissen. Beschäftigt sich das CFS doch intensiv mit finanzmarktrelevanten Fragen.

Das Fazit von Brühl über unsere zukünftige Rente: Man sollte prüfen, ob das bestehende Umlageverfahren um eine Komponente ergänzt werden kann, die auf dem Prinzip des Kapitaldeckungsverfahrens beruht. "Dabei werden die künftigen Ansprüche aus Rentenleistungen durch einen entsprechenden Kapitalstock gedeckt", so der Professor. Doch wer wird solch einen Aufbau eines Kapitalstocks überwachen und eventuell handhaben? Vom Staat wissen wir, wie effizient er in Finanzfragen sein kann...also lieber nicht auf eine üppige Rente aus einem staatlichen Kapitalstock vertrauen.





Keine zusätzliche Vorsorge zu treffen ist jedoch auch keine gute Lösung. Wer es sich leisten kann und risikobehafteter einen Teil zurücklegen kann, dürfte bald auch auf Gold als Portfoliobeimischung kommen. Ein Teil des Vermögens sollte in diesen Versicherungsschutz gegen Geldentwertung und Finanzkrisen gesteckt werden. Neben dem Grundstock in Form von physischem Gold können risikobewusste Anleger auch einen Teil auf Aktien von Unternehmen aus der Goldbranche setzen. Hier sind zwar hohe Verluste nie auszuschließen, jedoch sind bei fundamental guten Unternehmen die Chancen auch sehr gut.





Beispiele sind unter anderen Caledonia Mining und US Gold. Caledonia erscheint auf den ersten Blick sehr risikobehaftet. Denn die bearbeitete Blanket-Goldmine liegt im von politischen und wirtschaftlichen Krisen geschüttelten Simbabwe. Doch Caledonia Mining fördert seit Jahren wirtschaftlich erfolgreich Gold und zahlt seit längerem quartalsweise Dividenden. Die Blanket-Mine, in den ersten neun Monaten 2018 wurden dort knapp 40.000 Unzen Gold gefördert, gehört derzeit zu 49 Prozent dem Unternehmen und zu 51 Prozent einheimischen Investoren. Doch Caledonia Mining will seinen Anteil deutlich erhöhen.





US Gold hat sich der Entwicklung und Exploration von Goldprojekten in den USA verschrieben. Das Keystone-Projekt etwa befindet sich im Cortez Trend in Nevada, einem besonders goldreichen Gebiet. Dieses und auch das in Wyoming gelegene Copper-King-Projekt sollen bald die Produktionsreife erlangen.





