Vergessener Konflikt

Die Covid-19-Pandemie hat viele Themen in den Hintergrund treten lassen, die noch vor wenigen Monaten die Gemüter erhitzten. Dazu gehört ganz besonders die Rivalität zwischen den beiden (Wirtschafts-)Supermächten USA und China, der weit über einen Handelskrieg hinausgeht.





Im Augenblick schwelt der Konflikt zwar weitgehend unbemerkt im Hintergrund, aber er wird wohl erneut mit voller Wucht aufbrechen, sobald die Viruskrise einigermaßen überstanden ist. Die Indizien für diese These sind jedenfalls nicht mehr zu übersehen: So hat US-Präsident Donald Trump das Dekret, welches US-Firmen den Handel mit Huawei oder ZTE verbietet, gerade erst wieder verlängert. Auch hat er die Bundespensionskassen der USA angewiesen, die im chinesischen Aktienmarkt angelegten Gelder, immerhin rund 4,5 Mrd. USD, abzuziehen. Schließlich werden die USA nicht müde, darauf hinzuweisen, dass das Virus aus China stammt und die Kommunistische Partei Chinas an dem Ausmaß der Krise zumindest mitschuldig sei, weil sie wichtige Informationen zurückgehalten habe.

Lachender Dritter?

Da zudem bald die heiße Phase des US-Wahlkampfs eingeläutet werden wird, dürfte das Thema spätestens dann zurück in die Schlagzeilen und damit in das Bewusstsein der Anleger kommen. Die naheliegende Reaktion bestünde darin, auf Unternehmen zu setzen, die von dem Konflikt weniger betroffen sind, weil sie kein, oder nur ein geringes Exposure im amerikanisch-chinesischen Handel aufweisen. Platt formuliert wäre unter diesem Gesichtspunkt eine Amazon-Aktie einem Apple-Papier klar vorzuziehen. Darüber hinaus bieten sich möglichweise neue Chancen in Europa. Die Wirtschaft des „alten Kontinents“ könnte sogar zum lachenden Dritten werden, der zu beiden Seiten auskömmliche Beziehungen behält und alternative Produkte und Dienstleistungen anbietet.

Die glorreichen Sieben, Acht, Neun …

Unter diesem Blickwinkel ist das wikifolio Tradingchancen dt. Nebenwerte von Joachim Köngeter ( joibaer ) schon jetzt bestens positioniert. Hier sollen eigentlich mit einem kurzfristigen Anlagehorizont bis zu sieben deutsche Aktientitel gehalten werden.

+80,2 % seit 20.03.2015

+8,7 % 1 Jahr

0,84× Risiko-Faktor

EUR 1.354.860,84 investiertes Kapital

Auswahl und Einstiegszeitpunkt definiert Köngeter dabei über die Charttechnik, wobei er größtmögliche Flexibilität dadurch erreicht, dass er sich mittel ETFs zusätzlich auch noch long bzw. short positionieren kann. So ganz hält sich Köngeter allerdings ohnehin nicht an die „magische Sieben“, denn aktuell befinden sich deutlich mehr Titel in seinem Portfolio. Diese Streuung federt auch allfällige Risiken ab, weshalb „joibaer“ als „Guter Money Manager“ und für „Kontinuierliches Wachstum“ ausgezeichnet wurde. Auch das Plus von 10,3 % auf Jahressicht ist hervorragend, weshalb man Köngeter, die zugleich flexiblere und vorsichtigere Auslegung seiner Grundsätze keineswegs ankreiden kann.

Breit gestreut, nie bereut

Bei David Hauck ( Calvet ) gehört die breite Streuung in seinem wikifolio Calvet Research Bewertung&Trends ohnehin zu den Anlagegrundsätzen. Entsprechend mag er sich weder auf einzelne Regionen oder Sektoren festlegen lassen.

+284,7 % seit 30.01.2013

+16,4 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 1.573.590,63 investiertes Kapital

Mit dem breit gefächerten Portfolio, das Goldminen wie Barrick, Spieleschmieden wie Electronic Arts oder Blizzard, aber auch US-Bluechips wie Alphabet enthält, dürfte ihn ein Wiederaufflammen des Handelsstreits vergleichsweise weniger tangieren. Da er zudem seine Titelauswahl streng nach fundamentalen Kriterien wie Verschuldungsgrad, Cashflow, Wachstums- und Ertragsaussichten trifft, ist der Grundstein für ein langfristiges Wachstum gelegt – und zwar unabhängig von kurzfristigen Handelsquerelen. Trotz einer herausfordernden Marktentwicklung konnte Hauck mit seinem Ansatz in den letzten zwölf Monaten satte 17,6 % zulegen.

Kluges Geld

„Klug ist, wer Kluges tut!“, könnte man in Abwandlung eines der bekanntesten Bonmots aus dem Hollywood-Streifen „Forrest Gump“ behaupten. Unter Berücksichtigung des Handelsstreits ist die Bezeichnung Smart Money für das von Baran Kaya ( Mbkaya ) gemanagte wikifolio zweifellos zutreffend.

+48,5 % seit 24.11.2015

+25,6 % 1 Jahr

1,03× Risiko-Faktor

EUR 9.365,02 investiertes Kapital

Denn Facebook und Alphabet, zwei Schwergewichte im Portfolio, konnten im Reich der Mitte ohnehin noch nie richtig Fuß fassen. Eine Wiederauflage des Handelsstreits dürfte sie daher kaum betreffen. Dabei steht dieser Aspekt für Kaya nicht einmal im Vordergrund. Entscheidender Faktor, um in ein Unternehmen zu investieren, ist für ihn vielmehr die Qualität des Managements. Nur wenn die Leitung des Unternehmens überdurchschnittlich ist, kann auch eine überdurchschnittliche Performance erzielt werden. Wer auf diese Weise Kluges tut, tut auch dem Anleger gut. Ein Wertzuwachs von herausragenden +24,3 % auf Jahressicht spricht jedenfalls eine klare Sprache.

Das sollten Anleger in der nächsten Woche im Auge behalten

Was kommt?

Langsam läuft die Bilanzsaison aus, bietet aber noch einige letzte Höhepunkte: Gleich am Montag werden beispielsweise die Zahlen des chinesischen Google-Pendants Baidu veröffentlicht – ein wichtiges Indiz dafür, wie sich der chinesische Digitalmarkt in der Coronakrise geschlagen hat. Am Dienstag gibt es dann mit den Walmart -Zahlen ein handfestes Statement zum US-Konsum.

Aber auch die Geldpolitik ist nicht untätig. Am Mittwoch entscheiden die chinesische Zentralbank PBoC und die EZB über ihre Zinssätze und damit über mögliche weitere Stimulierungsmaßnahmen. Am Freitag werden schließlich die mit Spannung erwarteten US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht.

