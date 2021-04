Verfassungsgericht treibt Wohnungskonzern-Aktien

1. Coinbase (WKN A2QP7J)

Gestern war es soweit: Die amerikanische Krypto-Handelsplattform Coinbase wagte den Sprung an die Börse – und wurde in Stuttgart äußerst rege gehandelt. Auch heute sind die Coinbase-Papiere klarer Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett. Die Aktie zeigt sich am Vormittag recht volatil und notiert rund 8% fester.



2. CureVac (WKN A2P71U)

Großer Beliebtheit erfreuen sich heute in Stuttgart auch die Papiere des Tübinger Impfstoff-herstellers CureVac. Die Aktie kann um über 4,5% zulegen. SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach forderte gestern, eine Notfallzulassung für das CureVac-Vakzin zu erteilen. Damit könnte der Impfstoff früher als von CureVac erwartet auf den Markt kommen.



3. BioNTech (WKN A2PSR2)

Im positiven Bereich notieren auch die Aktien des Mainzer-Impfstoff-Herstellers BioNTech. Diese stehen mit ihrem Partner Pfizer Medienberichten zufolge vor dem Abschluss eines neuen Impfstoff-Vertrags mit der EU. Die EU-Kommission will demnach bis Ende Juni 50 Millionen zusätzliche Impfdosen bestellen. Die BioNTech-Aktie gewinnt 2,3% – Pfizer-Papiere legen um 0,7% zu.