Der Handelskrieg zwischen China und den USA könnte ein verdeckter Währungskrieg sein. Gold könnte deutlich gewinnen

Unter einem Währungskrieg versteht man den Versuch von Ländern ihre Währungen zu manipulieren, um einen Handelsvorteil zu erlangen. Denn wenn ein Land seine Währung abwertet, dann verbilligen sich dessen Güter und werden so günstiger für andere Länder. Dies geschieht durch das Drucken von Geld und durch die Senkung von Zinssätzen.

Die Exporte wachsen dann also an. Die Exporte werden quasi subventioniert. Da wäre es im aktuellen Umfeld kein Wunder, wenn die USA alle Hebel in Bewegung setzen, um den US-Dollar zu verbilligen. So hat auch erst vor kurzem US-Präsident Donald Trump in einem Interview die jüngste Zinserhöhung in den USA kritisch kommentiert und vor einem starken US-Dollar gewarnt.





Aktuell zeigt zwar der US-Goldpreis eine gewisse Festigkeit, was dem Goldpreis nicht zugutekommt. Sollte sich dies fortsetzen, könnte es noch etwas nach unten gehen mit dem Goldpreis. Aber dann sollten viele dies als hervorragende Einstiegschance erachten und damit den Preis des Edelmetalls wieder nach oben hieven.





Ob China absichtlich die eigene Währung schwächt, um sich damit vor den Folgen amerikanischer Zölle zu schützen, darüber wird heftig diskutiert. Jedenfalls würde ein Währungskrieg die Gefahr mit sich bringen, sich weltweit auszuweiten. Eine gewisse Sicherheit bringt in diesen Zeiten ein Investment in das Werterhaltungsvehikel Gold.





Gut aufgestellte Goldunternehmen wie Revival Gold oder GoldMining können das diversifizierte Portfolio eines Anlegers aufwerten. Revival Gold besitzt insgesamt ein Landpaket von rund 4700 Hektar bei seinen beiden Projekten Beartrack und Arnett. Die Projekte liegen in Idaho in unmittelbarer Nachbarschaft, auch die nötige Infrastruktur ist vorhanden. Daneben gehört Revival Gold noch eine Beteiligung am Diamond Mountain Phosphat-Projekt in Utah.





Auch GoldMining besitzt hochwertige Goldprojekte, und zwar in Brasilien, USA, Kanada und Kolumbien. Die Gold- und Kupferliegenschaften beinhalten Ressourcen von etwa 21 Millionen Unzen Gold.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc.html).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.





Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html